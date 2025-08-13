اجتماع عظیم اربعین تمرینی برای استقامت در مسیر حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمزه وطن‌فدا ظهر امروز در موکب قرارگاه مردمی قرآنی اربعین در عمود ۷۰۶ مسیر پیاده روی نجف به کربلا طی سخنانی با محوریت آیه ۱۲۰ سوره بقره به تبیین جایگاه انضباط در زندگی ایمانی پرداخت و اظهار داشت: اسلام در کنار توجه به نیت‌ها و معنویت، برای نظم ظاهری اهمیت زیادی قائل است و صفوف نماز جماعت تمرینی روزانه برای انسجام و آرایش منظم در جبهه اسلام محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اهتمام پیامبر اکرم (ص) در مرتب کردن صفوف نماز گفت: همان‌طور که فاصله میان صفوف نماز را نباید خالی گذاشت تا شیطان آن را پر کند، در مسیر جهاد نیز باید در کنار امام و یاران حق، صفی منسجم تشکیل داد.

وطن‌فدا با استناد به حدیث ثقلین افزود: قرآن و اهل‌بیت (ع) دو یادگار گران‌بهای پیامبر (ص) هستند که هرگز از هم جدا نمی‌شوند و مؤمن باید همواره با قرآن مأنوس بوده و اهل‌بیت را مفسران حقیقی آن بداند.

وی با قرائت آیه ۱۲۰ سوره بقره خاطرنشان کرد: استکبار جهانی هرگز از مسلمانان راضی نخواهد شد مگر آنکه از هویت دینی خود دست بکشند و فرهنگ و اراده دشمن را بپذیرند. این قاعده الهی از زمان پیامبر (ص) تا امروز ثابت بوده و تغییر نخواهد کرد.

سخنران موکب قرارگاه مردمی قرآنی اربعین با بیان نمونه‌هایی از تجربه کشورهای عراق، افغانستان، مصر و اردن گفت: اعتماد به وعده‌های آمریکا و اسرائیل نتیجه‌ای جز فقر، وابستگی و عقب‌ماندگی ندارد و پیمان‌های ننگین، عزت و منابع ملت‌ها را به بیگانگان می‌سپارد.

وی واقعه کربلا را هشداری برای همه نسل‌ها دانست و تصریح کرد: همان‌طور که بخشی از مردم کوفه امام حسین (ع) را تنها گذاشتند، اگر امروز ملت‌ها مقاومت را نیمه‌کاره رها کنند، دشمن بر آن‌ها مسلط خواهد شد و یاری و ولایت الهی از آنان سلب می‌شود.

وطن‌فدا حضور میلیونی زائران اربعین را بیعتی عملی با حضرت زینب (س) و سیدالشهدا (ع) عنوان کرد و افزود: این اجتماع عظیم تمرینی برای استقامت در مسیر حق و حمایت از مظلومان، به‌ویژه مردم مظلوم غزه، است.

وی در پایان با دعا برای پیروزی جبهه مقاومت و فرج حضرت ولی‌عصر (عج) ابراز امیدواری کرد که مجاهدت‌ها و قدم‌های زائران اربعین زمینه‌ساز نصرت الهی و شکست نهایی استکبار جهانی شود.