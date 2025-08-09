به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «مکبث‌زار» به نویسندگی و کارگردانی ابراهیم پشت‌کوهی و تهیه‌کنندگی محمود مداحی، شهریور دور دوم اجراهای خود را در تماشاخانه هما آغاز می‌کند.

این اثر که تولید گروه تئاتر «تی‌تووک» است، پیش‌تر در فستیوال‌ها و جشنواره‌های معتبر بین‌المللی همچون مونیخ، مسکو، سن‌پترزبورگ، شکی، باکو، ایروان، بوداپست، بغداد و نویس به صحنه رفته و پس از دوره‌ای اجرای موفق در سالن اصلی تئاتر شهر، در فستیوال جهانی شکسپیر آلمان نیز اجرا شده است.

این اثر همچنین به جشنواره آوینیون فرانسه و ورونا نیز دعوت شده است.

«مکبث‌زار» تلفیقی بدیع از آیین کهن زار و تراژدی ماندگار «مکبث» اثر ویلیام شکسپیر است که با بهره‌گیری از گونه‌های نمایشی متنوع از جمله کابوکی، کاتاکالی، کمدیا دلارته، بوتو و بر پایه نظریه بیومکانیک میرهولد روایت می‌شود. این اثر داستان مکبث را در جزیره هرمز بازآفرینی می‌کند؛ جایی که او برای تبدیل شدن به «بابای بزرگ زار» درگیر جدالی سرنوشت‌ساز می‌شود.

ابراهیم پشت‌کوهی، نویسنده و کارگردان تئاتر، از چهره‌های شناخته‌شده تئاتر ایران است که با گروه «تی‌تووک» آثار متعددی را در داخل و خارج از کشور روی صحنه برده است.

نمایش‌های «ذرات آشوب»، «از نظر سیاسی بی‌ضرر»، «هملت پشت‌کوهی»، «رود رادی»، «وقتی ما برمی‌گردیم دو پای آویزان مانده است»، «تنها خرچنگ خانگی لای ملافه‌ها خانه می‌کند اتللو» و «کمدی الهی، جلد برزخ» از جمله آثاری است که ابراهیم پشت‌کوهی آن‌ها را کارگردانی کرده است.

همچنین محمود مداحی، نمایش‌های پرمخاطب «فین جین»، «ماهرخ‌»، «خبرنگار بی خبر»، «دور» و «تله و زیون‌» را تهیه‌کنندگی کرده است.

مجری طرح «مکبث‌زار» نیما عباسی است؛ این اثر نمایشی با تغییراتی در گروه بازیگران و طراحی صحنه برای دور دوم اجرا بازتولید شده است.

بازیگران، عوامل و زمان بلیت‌فروشی «مکبث‌زار» به‌زودی اعلام می‌شود.