«مکبث زار» در پردیس تئاتر شهرزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم پشت کوهی نمایش «مکبث زار» را که براساس قدیمی‌ترین نسخه «مکبث» نوشته ویلیام شکسپیر است با تلفیقی از مراسم زار خرداد ماه در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می برد.

«مکبث زار» اثر برگزیده شب های مسکو و نمایش تقدیر شده جشنواره مونیخ بوده است. این اثر نمایشی در جشنواره آوینیون فرانسه شرکت داشته و در انستیتو تئاتر گتیس مسکو و کشورهای ارمنستان، آذربایجان و هند اجرا شده است.

«مکبث زار» همچنین در شهرهای آمل، شهرکرد، یزد و بندر عباس روی صحنه رفته و در بخش تجربه های نو جشنواره تئاتر فجر به عنوان اثر برگزیده شناخته شده است.

تهیه این نمایش بر عهده سولماز همت زاده است.