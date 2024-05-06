به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «مکبث زار» که بیستمین اثر گروه تئاتر «تیتووک» است، پیش از این در جشنوارههای مختلفی از جمله مونیخ، مسکو، سن پترزبورگ، شکی، باکو، ایروان، بوداپست، بغداد و پس از یک دوره اجرای موفق در سالن اصلی تئاتر شهر این بار در فستیوال جهانی شکسپیر آلمان روی صحنه میرود.
سی و چهارمین دوره این جشنواره شکسپیر با حضور برترین گروههای نمایشی از سراسر جهان در اردیبهشت ۱۴٠۳ به مدت ۱۷ روز برگزار میشود.
نمایش «مکبث زار» اثری تلفیقی از آیین زار و نمایشنامه «مکبث» شکسپیر است که اجرای آن بهوسیله گونههای مختلف نمایشی چون نمایشهای کابوکی، کاتاکالی و کمدیا دلارته ، بوتو و بر پایه نظریه بیومکانیک میرهولد روایت میشود.
فستیوال جهانی شکسپیر آلمان سالانه بیش از ۱۵٠٠ تماشاگر از اقصی نقاط جهان را به محل برگزاری رویداد میکشاند. این رویداد مهم نمایشی که از روز گذشته به مدت ۱۷ روز در حال برگزاری است از مهمترین فستیوالهای تئاتر جهان محسوب میشود.
نمایش «مکبث زار» در اجرای جشنواره شکسپیر آلمان تغییرات خواهد داشت که مهمترین آن نقشآفرینی مجتبی پیرزاده در نقش مکبث است.
نمایش «مکبث زار» همانگونه که از نامش برمیآید، نگاهی نو به نمایشنامه «مکبث» شکسپیر دارد و در خلاصه داستان آن آمده است: «مکبث» در جزیره هرمز بر سر تبدیل شدن به بابای بزرگ زار جدال میکند.
عوامل نمایش «مکبث زار» عبارتند از: طراح، نویسنده وکارگردان: ابراهیم پشتکوهی، بازیگران: مجتبی پیرزاده، گاتا عابدی، یاشار نادری، فهیمه موسوی نیارکی، سیدجواد حسینی، متین مکاری مقدم، رضا آرامش، آرمین یعقوبی، محمد اسلامی، آهنگساز: بهرنگ عباسپور، طراح صحنه: ابراهیم پشتکوهی، طراح گریم: شقایق برهمتی، طراح نور: ابراهیم پشتکوهی و مایکل کلوس، طراح لباس: فاطیما پشتکوهی، طراح پوستر: محمدحسن آزادگان، گروه کارگردانی: امیرحسین خلیلزاده، فهیمه موسوینیارکی، موسیقی: بهرنگ عباسپور، پویا شمالی، محمد اسلامی، مجری طرح: محمدرضا میرچی، مدیرتولید: میراث پریدار، مدیر صحنه: رضا آرامش، دستیار لباس: ربابه پهلوانی، مدیر روابطعمومی: محمد لهاک، روابط بینالملل: امیرحسین خلیلزاده، هومن هاشمیزاده، عکاس: پیمان گرزم، میلاد آزادی، مدیر رسانه: محمد دانشور.
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