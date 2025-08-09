صدور کیفرخواست برای ۸ متهم پرونده کلاهبرداری کوروش کمپانی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی گفت: در این خصوص با صدور کیفرخواست مشارکت ٧نفر به اتهام کلاهبرداری و یک نفر به اتهام معاونت در کلاهبرداری اعلام شد. در این پرونده نفر اصلی و همسرش متواری اند و سایرین با وثیقه آزاد هستند، یک نفر نیز در حبس است.

وی افزود: تعداد ۶ دستگاه خودرو از انبار متهمان توقیف شده که در مزایده قرار گرفته یک واحد تجاری نیز توقیف شد و مبلغ ١٧ میلیارد تومان از فروش ملک در حساب موجود است و پرداخت مطالبات مال‌باختگان در دستور کار است انشاالله خبر دستگیری متهمان را به زودی خواهیم شنید.

جهانگیر ادامه داد: اقدامات قضائی جهت برگزاری مزایده و فروش سایر اموال و پرداخت مطالبات مالباختگان در دستور کار قرار دارد. در عین حال، نسبت به افراد متواری که متهمان اصلی هستند نیز دستورات لازم صادر شده و ان‌شاءالله به‌زودی خبر دستگیری آن‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.