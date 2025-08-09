دستگیری سارق لوازم تاسیسات از مسجدی در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت اظهار کرد: شهروندی با مراجعه به کلانتری ۱۳۸ جنت آباد اظهار داشت سارقی با ورود به یک مسجد، اقدام به سرقت آهن آلات و تأسیسات از آن جا نموده.

وی افزود: با بررسی فیلم‌های استخراج شده از دوربین‌های مداربسته و اقدامات فنی پلیسی، هویت سارق که به همراه همدست خود اقدام به سرقت از این مکان کرده بود شناسایی شده و محل مخفیگاه وی کشف شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: با هماهنگی مقام قضائی تیم عملیات کلانتری به مخفیگاه متهم اعزام شده و در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر و به کلانتری منتقل کردند. متهم به جرم خود مبنی بر سرقت لوازم از مسجد از جمله آهن آلات و لوازم تاسیساتی اعتراف کرد. در بازرسی اولیه از مخفیگاه وی تعدادی از لوازم سرقتی کشف و به همراه وی به کلانتری منتقل شدند.

سرهنگ افشار خاطرنشان کرد: متهم به کلانتری منتقل شد و دستگیری همدست وی در دستور کار پلیس قرار دارد. متهم جهت کشف جرایم احتمالی به مقامات قضائی معرفی شد.

سرهنگ محمد افشار به شهروندان توصیه نمود: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربین‌های مداربسته و دزدگیر، امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت، بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰، آن را گزارش کنند.