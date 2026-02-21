به گزارش خبرنگار مهر، دادگاه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری موسوم به «کوروش کمپانی» که یکی از پروندههای پرشکایت اقتصادی در سالهای اخیر بوده است، فردا برگزار میشود. این جلسه به بررسی اتهامات متهمان اصلی پرونده خواهد پرداخت.
گفتنی است پرونده «کوروش کمپانی» مربوط به فعالیتهای یک شرکت تجاری در زمینه پیشفروش گوشیهای تلفن همراه و کالاهای الکترونیکی بود. این شرکت با تبلیغات گسترده و وعده فروش گوشیهای آیفون با قیمتهای بسیار پایین، از هزاران نفر پول دریافت کرد، اما نتوانست کالاها را تحویل دهد و موجب زیان گسترده مردم شد.
دادستانی تهران کیفرخواست این پرونده را صادر کرده و اتهامات متهمان شامل کلاهبرداری و معاونت در کلاهبرداری است. تاکنون هزاران نفر شاکی در این پرونده مطرح شدهاند و تحقیقات ادامه دارد.
جلسه رسیدگی به اتهامات فردا در دادگاه برگزار میشود و انتظار میرود جزئیات جدیدی از پرونده در این جلسه اعلام شود.
