  1. سیاست
  2. دولت
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۲۱

مهاجرانی درگذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت

مهاجرانی درگذشت استاد فرشچیان را تسلیت گفت

سخنگوی دولت با صدور پیامی درگذشت استاد محمود فرشچیان هنرمند صاحب نام کشورمان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در شبکه ایکس در پی درگذشت استاد محمود فرشچیان نوشت: درگذشت استاد بزرگ هنر ایران، استاد فرشچیان، موجب تألم و تأثر عمیق است. فقدان چنین هنرمندی که نماد شکوه و زیبایی هنر اصیل ایرانی است، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و هنر کشورمان به شمار می‌رود.

به خانواده گرامی ایشان، هنرمندان و تمامی دوستداران هنر تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال برای روح این استاد فرهیخته آرامش و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

نام و آثار استاد فرشچیان برای همیشه در تاریخ هنر ایران جاودان خواهد ماند.

کد خبر 6555170
اكرم سادات حسيني شبستري

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها