۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

پیام تسلیت قالیباف در پی درگذشت استاد فرشچیان

رئیس مجلس در پیامی، درگذشت چهره ماندگار و برجسته نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمند آئینی و مذهبی استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پیامی، درگذشت چهره ماندگار و برجسته نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمند آئینی و مذهبی استاد محمود فرشچیان را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت هنرمند وارسته، چهره ماندگار و برجسته نگارگری ایران و خالق آثار ارزشمند آئینی و مذهبی استاد محمود فرشچیان موجب تأسف و تأثر گردید.

استاد فرشچیان از مفاخر بی‌همتا، نام‌آور و پرآوازه فرهنگ و هنر معاصر ایران، هنرمند نواندیش و تأثیرگذار نگارگری و خالق آثار ارزشمند با مضامین دینی و سنتی بودند که با عشق و ارادت و خلوص قلبی در طول سال‌ها با ممارست و تلاش مجدانه، ضمن تلفیق مکتب و مبانی سنتی نگارگری ایرانی با سبک‌های نوین و بهره‌گیری از ادبیات و رویدادهای تاریخی، آثار ناب و شاهکارهای هنری را از خویش به یادگار گذاشتند که توانست دلنشین عوام و خواص گشته و همگان را علاقه‌مند و مجذوب خویش سازد.

آفرینش‌های هنری ایشان همواره به عنوان نماد و نشانه هنر ایرانی، بلندآوازه و جهان‌گستر دریچه‌ای نو از منظر هنر را گشود که تأثیر بسزایی در ارتقای بینش، دانش و مهارت هنری این مرز بوم داشت و آثار استاد زینت‌بخش موزه‌های معتبر جهانی، داخلی و مراکز دینی از جمله موزه بزرگ حرم آستان قدس رضوی علیه السلام گردیده است.

فقدان خالق آثار و شاهکارهای نگارگری از جمله «ضامن آهو»، «غدیر خم»، «عصر عاشورا»، «شام غریبان»، «توسل» و «معراج» و طراح و ناظر ساخت ضریح‌های منور حضرت علی‌ابن موسی الرضا علیه السلام و حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام، که سرشار از نبوغ معنویت و خلاقیت و ذات هنری می‌باشد، بدون شک جبران‌ناپذیر و خسارتی تلخ و تأسف‌بار برای هنر فاخر ایرانی و اسلامی را به دنبال خواهد داشت.

ضمن عرض تسلیت این ضایعه اندوهناک به ملت شریف و فرهنگ‌دوست ایران و جامعه هنری امت اسلام و خانواده گرانقدر، برای روح طیبه آن استاد ارجمند که در ایام اربعین حسینی به آسمان عروج کرد، همنشینی با اولیا الله و علو درجات و برای بازماندگان و دوستداران صبر و بردباری از درگاه پروردگار متعال مسئلت می‌نمایم.

محمد باقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

