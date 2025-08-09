امیر سلیمان طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه بازدید از پایانه مرزی خسروی، اظهار داشت: مرز خسروی در اربعین امسال نسبت به سنوات گذشته تغییرات ماهوی و چشمگیری داشته و اقدامات مهمی برای تسهیل تردد زائران انجام شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته مشکلاتی در فرآیند عبور و مرور زائران وجود داشت، اما امسال شرایط به گونه‌ای فراهم شده که زوار در زمانی کمتر از پنج ثانیه می‌توانند از مرز عبور کنند؛ موضوعی که استاندار محترم نیز بر آن تأکید داشته‌اند. خوشبختانه تاکنون مشکل خاصی در روند تردد گزارش نشده است.

امیر طاهری با بیان اینکه مرز خسروی علاوه بر نزدیکی جغرافیایی، از خدمات رفاهی مطلوبی نیز برخوردار است، گفت: امکانات و خدمات ارائه شده در این مرز نسبت به گذشته گسترش چشمگیری یافته و دستگاه‌ها و نهادهای مختلف با هماهنگی کامل در حال خدمت‌رسانی به زائران هستند.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای غرب نزاجا تصریح کرد: نزدیکی مسیر، سرعت عبور، و افزایش خدمات رفاهی از جمله مزیت‌های مرز خسروی نسبت به سایر پایانه‌های مرزی است. توصیه ما به هموطنان این است که برای سفر اربعین خود این مسیر را انتخاب کنند تا ضمن صرفه‌جویی در زمان، از خدمات بهبود یافته این مرز نیز بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: هماهنگی و همکاری کامل میان دستگاه‌های مختلف در مرز خسروی موجب شده هیچ مانعی برای تردد زائران وجود نداشته باشد و این مسیر به یکی از امن‌ترین و آسان‌ترین گذرگاه‌های اربعین تبدیل شود.