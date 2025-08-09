  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۵

حریفان تنها نماینده اسنوکر ایران در بازی‌های جهانی مشخص شدند

حریفان تنها نماینده اسنوکر ایران در بازی‌های جهانی مشخص شدند

ملی‌پوش اسنوکر ایران در گروه  A بازی‌های جهانی با نمایندگانی از چین و لهستان رقابت خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات اسنوکر بازی های جهانی انجام شد. علی قره گوزلو که تنها نماینده اسنوکر ایران در این بازی ها است، با حریفانی از چین و لهستان در مرحله گروهی رقابت خواهد کرد.

گروه بندی کامل مسابقات اسنوکر بازی های جهانی به این شرح است:

گروه A
* ژیائو گودانگ (چین)، سباستین میلوسکی (لهستان)، علی قره گوزلو

گروه B
* ژیائولانگ لیانگ (چین)، الکساندر ویدو (آلمان)، محمد عاصف (پاکستان)

گروه C
*سوراو کوتاری (هندوستان)، داریل هیل (انگلستان)، زک کاسکر (ولز)

گروه D
*کمال چاولا (هندوستان)، مایکل جورجیو (قبرس)، علی العبیدلی (قطر)

بر اساس برنامه اعلام شده، علی قره گوزلو نخستین دیدار خود در مرحله گروهی را روز یکشنبه (۱۹ مرداد) برابر «ژیائو گودانگ» چینی برگزار می کند. او روز دوشنبه هم برای برگزاری دومین دیدار خود با «سباستین میلوسکی» از لهستان دیدار خواهد داشت.

کد خبر 6555189

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها