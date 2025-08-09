به گزارش خبرنگار مهر، قرعه کشی مرحله گروهی مسابقات اسنوکر بازی های جهانی انجام شد. علی قره گوزلو که تنها نماینده اسنوکر ایران در این بازی ها است، با حریفانی از چین و لهستان در مرحله گروهی رقابت خواهد کرد.

گروه بندی کامل مسابقات اسنوکر بازی های جهانی به این شرح است:

گروه A

* ژیائو گودانگ (چین)، سباستین میلوسکی (لهستان)، علی قره گوزلو

گروه B

* ژیائولانگ لیانگ (چین)، الکساندر ویدو (آلمان)، محمد عاصف (پاکستان)

گروه C

*سوراو کوتاری (هندوستان)، داریل هیل (انگلستان)، زک کاسکر (ولز)

گروه D

*کمال چاولا (هندوستان)، مایکل جورجیو (قبرس)، علی العبیدلی (قطر)

بر اساس برنامه اعلام شده، علی قره گوزلو نخستین دیدار خود در مرحله گروهی را روز یکشنبه (۱۹ مرداد) برابر «ژیائو گودانگ» چینی برگزار می کند. او روز دوشنبه هم برای برگزاری دومین دیدار خود با «سباستین میلوسکی» از لهستان دیدار خواهد داشت.