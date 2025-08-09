به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات اسنوکر مسترز عربستان از ۱۷ مرداد در گرین هال شهر جده عربستان آغاز شده و تا 25 مرداد ادامه خواهد داشت.

این رقابت ها با حضور ۱۲۸ ورزشکار برتر رنکینگ حرفه ای ها همراه با ۱۶ بازیکن از کشور میزبان برگزار می شود.

در چارچوب مسابقات اسنوکر مسترز عربستان، امیر سرخوش امروز (شنبه 18 مرداد) با «جوناس لوز» از کشور برزیل به رقابت می پردازد. حسین وفایی دیگر نماینده اسنوکر ایران روز یکشنبه با برنده دیدار «جولین لکرگ» از بلژیک و «آمت دیمه» از آلمان رو به رو می شود.

جوایز این دوره از مسابقات ۵۰۰ هزار پوند بوده و جاد ترامپ انگلیسی مدافع عنوان قهرمانی است.