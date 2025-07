حضور حسین وفایی و امیرسرخوش در مسابقات اسنوکر آزاد انگلیس

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله اصلی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا (British Open) ۲۰۲۵ در شهر چلتنهام – انگلستان از تاریخ ۲۸ – ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور تا ۶ مهر ۱۴۰۴) با حضور ۶۴ بازیکن منتخب از ۳۱ شهریور آغاز شده و تا ۶ مهر ادامه خواهد داشت.حسین وفایی و امیر سرخوش ۲ نمانده اسنوکر ایران هستند که در این مسابقات حضور خواهند داشت.

امیر سرخوش بازیکن ارزنده کشورمان در تور جهانی حرفه ای ها در مرحله انتخابی مسابقات اسنوکر آزاد بریتانیا (British Open) ۲۰۲۵ که در سالن ماتیولی شهر لستر – انگلستان با حضور ۱۲۸ بازیکن برگزار گردید موفق شد مینک نوتچاروت تایلندی را با نتیجه ۱ بر ۴ با شکست بدرقه نماید و جواز حضور در مرحله اصلی این مسابقات را بدست آورد.

حسین وفایی دیگر نماینده شایسته کشورمان نیز که مستقیما در مرحله اصلی این مسابقات حضور خواهد داشت ،روز دوشنبه ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵ (۳۱ شهریور ۱۴۰۴) در اولین بازی مرحله اصلی این مسابقات به مصاف نماینده انگلستان گری ویلسون خواهد رفت.

مدافع عنوان قهرمانی این مسابقات مارک سلبی در مسابقات آزاد بریتانیا ۲۰۲۴ در شهر چلتنهام - انگلستان با نتیجه ۵ بر ۱۰ جان هیگینز اسکاتلندی را شکست داد و بعنوان قهرمانی رسید.

مسابقات آزاد بریتانیا در ابتدا از سال ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۴ برگزار می‌شد، سپس پس از ۱۷ سال غیبت، در سال ۲۰۲۱ به تقویم مسابقات بازگشت. این مسابقات با قرعه‌کشی ثابت ۱۲۸ بازیکن آغاز می‌شود و قرعه‌کشی به سبک جام حذفی برای همه دورها انجام می‌شود. چهار دور اول با فرمت Best of ۷ و پس از آن Best of ۹ در یک چهارم نهایی، Best of ۱۱ در نیمه نهایی و سپس Best of ۱۹ در دیدار نهایی برگزار خواهد شد.

جایزه نقدی مسابقات آزاد بریتانیا ۲۰۲۵ به شرح ذیل می باشد:

قهرمان : ۱۰۰۰۰۰ پوند

نایب قهرمان: ۴۵۰۰۰ پوند

نیمه نهایی : ۲۰۰۰۰ پوند

یک چهارم نهایی: ۱۲۰۰۰ پوند

یک شانزدهم نهایی: ۹۰۰۰ پوند

سی و دومین بازیکن پایانی : ۶۰۰۰ پوند

شصت و چهارمین بازیکن پایانی : ۳۰۰۰ پوند

جایزه بالاترین بریک : ۵۰۰۰ پوند

جمع کل جوایز نقدی : ۵۰۲۰۰۰ پوند