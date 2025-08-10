به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر بازی های جهانی چنگدو از امروز (یکشنبه ۱۸ مرداد) آغاز شد و طی آن علی قرهگوزلو تنها نماینده ایران در این مسابقات نخستین دیدار خود را برابر «ژیائو گودونگ» چینی برگزار کرد.
در این دیدار، ژیائو گودونگ با نتیجه ۲ به صفر برابر مرد شماره ۱۳ اسنوکر جهان متحمل شکست شد. اسنوکرباز ملی پوش ایران دومین دیدار خود را در گروه A برابر «سباستین میلوسکی» از لهستان برگزار کند. قره گوزلو برای حفظ شانس صعود خود باید در این دیدار صاحب برتری شود.
دیدار علی قرهگوزلو و سباستین میلوسکی از لهستان روز دوشنبه برگزار می شود.
