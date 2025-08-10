  1. ورزش
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۰۲

برتری مرد شماره ۱۳ اسنوکر جهان مقابل نماینده ایران در بازی‌های جهانی

علی قره‌گوزلو تنها نماینده اسنوکر ایران در بازی‌‎های جهانی، نتیجه نخستین دیدار خود در این بازی‌ها را به مرد شماره ۱۳ جهان واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر بازی های جهانی چنگدو از امروز (یکشنبه ۱۸ مرداد) آغاز شد و طی آن علی قره‌گوزلو تنها نماینده ایران در این مسابقات نخستین دیدار خود را برابر «ژیائو گودونگ» چینی برگزار کرد.

در این دیدار، ژیائو گودونگ با نتیجه ۲ به صفر برابر مرد شماره ۱۳ اسنوکر جهان متحمل شکست شد. اسنوکرباز ملی پوش ایران دومین دیدار خود را در گروه A برابر «سباستین میلوسکی» از لهستان برگزار کند. قره گوزلو برای حفظ شانس صعود خود باید در این دیدار صاحب برتری شود.

دیدار علی قره‌گوزلو و سباستین میلوسکی از لهستان روز دوشنبه برگزار می شود.

