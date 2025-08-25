حسین وفایی وارد جمع ۶۴ اسنوکرباز برتر مسابقات آزاد ووهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسنوکر آزاد ووهان به‌عنوان یکی از رویدادهای اصلی رنکینگ تور جهانی اسنوکر از روز یکشنبه (۲ شهریور) با حضور حسین وفایی به عنوان تنها نماینده ایران آغاز شد.

وفایی که در دیدار نخست خود در دور اول مرحله انتخابی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر «جینهوآ ژائو» از چین پیروز شده بود، امروز (دوشنبه ۳ شهریور) به مصاف «بن مرتنز» از بلژیک رفت و با نتیجه قاطع ۵ بر یک به برتری رسید.

وفایی با کسب این پیروزی در جمع ۶۴ بازیکن برتر رقابت های اسنوکر آزاد ووهان قرار گرفت. او در این مرحله با «مارک آلن» مرد شماره ۱۱ رنکینگ جهانی اسنوکر رقابت خواهد داشت.

رقابت های اسنوکر آزاد ووهان با ۷۰۰ هزار پوند جایزه نقدی برگزار می شود. جوایز نقرات برتر این رویداد به این شرح است:

* قهرمان: ۱۴۰ هزار پوند

* نایب قهرمان: ۶۳ هزار پوند

* بازنده‌های نیمه نهایی: هر کدام ۳۰ هزار پوند

* یک چهارم نهایی: ۱۶ هزار پوند

* یک شانزدهم نهایی: ۱۲ هزار پوند

* یک سی و دوم نهایی: ۸ هزار پوند

* یک شصت و چهارم نهایی: ۴۵۰۰ پوند

* بالاترین امتیاز بریک: ۵ هزار پوند