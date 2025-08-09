  1. ورزش
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۱۲

اباذری و گلشادنژاد به فینال نرسیدند/ کاراته ایران در انتظار دو برنز

دو کاراته کای کشورمان با شکست برابر رقبای خود در مرحله نیمه نهایی بازیهای جهانی ورزش های غیرالمپیکی، برای کسب مدال برنز تلاش خواهند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این مسابقات که در چین جریان دارد، صالح اباذری کاراته کای سنگین وزن کشورمان در مرحله نیمه نهایی به دیدار «ریضوان تالیبوف» از اوکراین رفت و ۴ بر صفر بازنده شد تا برای کسب مدال برنز در دیدار رده بندی حاضر شود. اباذری با یک پیروزی، یک تساوی و یک شکست به عنوان نفر دوم راهی دور نیمه نهایی شده بود.

آتوسا گلشادنژاد هم که برتری مقابل حریفانی از مصر، فرانسه و قزاقستان راهی مرحله نیمه نهایی وزن ۶۱ کیلوگرم شده بود، در این مرحله نتیجه را به «سارا شیمادا» از ژاپن واگذار کرد و به دیدار رده بندی رفت.

بازی‌های جهانی چنگدو در بخش کاراته از جمعه ۱۷ مردادماه آغاز شده و امروز به پایان می‌رسد که تاکنون تیم ایران موفق به کسب یک مدال طلا توسط سارا بهمنیار شده است.

