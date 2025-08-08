به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه مسابقات کاراته در بازیهای جهانی چنگدو سارا بهمنیار در مرحله نیمه نهایی وزن وزن ۵۰- کیلوگرم با نتیجه ۴ بر ۳ «سلیا اویکن» از الجزایر را شکست داد . با این نتیجه بهمنیار به دیدار فینال راه یافت و برای کسب مدال طلا «مولدین ژانگیربای» از قزاقستان را شکست داد و روی سکوی نخست ایستاد.

وی امروز صبح با سه پیروزی متوالی برابر «اما گاردلی» از کرواسی ، «لامیا یاهیانسا» از کانادا و «پرفتو» از ایتالیا به مرحله نیمه نهایی صعود کرده بود.

فاطمه صادقی در رقابت های کاتای انفرادی با دو پیروزی برابر «کوکومای ساکورا » از آمریکا و «تریانا دآنوفریو» از ایتالیا، و شکست مقابل «اونو ماهو» از ژاپن به مرحله نیمه‌نهایی صعود کرد. وی در این مرحله مقابل «لائو مو شوئنگ گریس» از هنگ‌کنگ نتیجه را واگذار کرد و در دیدار رده بندی هم مغلوب «پائولا گارسیا لورنزو» از اسپانیا شد از دست یابی به مدال بازماند.