به گزارش خبرگزاری مهر، آتوسا گلشادنژاد پس از حضور در بازی‌های جهانی در چنگدو، درباره عملکرد خود و سطح مسابقات اظهار داشت: مسابقات بازی‌های جهانی چنگدو از سطح بالایی برخوردار بود.

وی ادامه داد: ۸ نفر از برترین‌های جهان در این رقابت‌ها حضور داشتند. در دور مقدماتی توانستم حریف قزاقستان که رنکینگ یک جهان را داشت، شکست دهم. با مصر و فرانسه نیز بازی خوبی داشتم و پیروز شدم.

عضو تیم ملی کاراته ایران تاکید کرد: متأسفانه در بازی نیمه‌نهایی مقابل ژاپن، بازی را از دست دادم. برای کسب مدال برنز، دوباره به مصری خوردم که در دور مقدماتی با او مبارزه کرده بودم و برده بودم، اما متأسفانه این بار شرایط بدی رقم خورد و نتوانستم پیروز شوم.

گلشادنژاد در پایان با اشاره به انگیزه بالای خود برای رقابت‌های پیش‌رو گفت: امیدوارم در مسابقات آینده که جهانی است، بهترین نتیجه را کسب کنم و جبران کنم.

