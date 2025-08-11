به گزارش خبرنگار مهر، شهرام هروی با اشاره به اعزام تیم ایران به‌صورت کاروان برای نخستین بار به بازی‌های جهانی با حمایت‌های وزارت ورزش گفت: این دوره از رقابت‌ها با وجود شرایط خاص و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همه فکر می کردند ورزشکاران ایرانی نمی توانند در این رویداد شرکت کنند، ولی با درایتی که وزارت ورزش نشان داد برای اولین بار ورزشکاران رشته‌های مختلف در قالب کاروان منسجم به این رویداد اعزام شدند.

سرمربی تیم ملی کاراته اظهار داشت: جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از دکتر دنیامالی که در این دوره‌ خاص با وجود شرایط سخت و جنگ تحمیلی۱۲ روزه همواره پشتیبان ما بودند. اعزام تیم به شکل کاروانی برای نخستین بار و حمایت‌های ایشان باعث دلگرمی شد.

وی در بخش دیگر صحبت‌هایش به عملکرد تیم‌ملی کاراته اشاره کرد و افزود: این دوره شرایط خوبی بود، ورزشکاران با انگیزه بالایی حضور پیدا کردند و برای مسابقات آماده شدند و خوشبختانه توانستیم در بخش دختران و پسران صاحب مدال شویم. مطمئنم این تجربه باعث خواهد شد در دوره‌ی بعد، که در آلمان برگزار می‌شود، عملکرد بهتری داشته باشیم.

وی افزود: در این دوره از مسابقات صالح اباذری یکی از ملی‌پوشان شاخص، پیش از این رقابت‌ها مصدوم شد ولی باز خودش را به این مسابقه رساند تا در کاراته در بازی‌های جهانی چنگدو نماینده داشته باشیم. او با شایستگی می‌توانست مدال طلا بگیرد، اما آسیب‌دیدگی مانع شد. امیدوارم بتواند برای مسابقات بعدی آماده شود و برای کشورمان افتخارآفرینی کند.