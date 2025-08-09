کوهدشت قهرمان کشتی آزاد خردسالان لرستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم کشتی آزاد خردسالان کوهدشت قهرمان لرستان شد.

در پایان این رقابت‌ها که با حضور ۲۱۶ کشتی‌گیر و در کوهدشت برگزار شد، تیم میزبان با ۲۴۱ امتیاز قهرمان شد.

تیم‌های خرم‌آباد با ۲۳۸ امتیاز و دورود با ۲۳۴ امتیاز نیز به ترتیب دوم و سوم شدند.

امیرحسین سالاروند از دورود، آرشام دلفانی از خرم‌آباد، علی صارمی از خرم‌آباد، سینا رضایی از خرم‌آباد، امیرعلی امینی پویا جایگاه خرم‌آباد، علی ولخانی از بروجرد، امیرمسعود شاطری از کوهدشت، امیرعلی مرادی از خرم‌آباد، سام دارابی از کوهدشت، امیر حسام خبری از دورود، کیارش سپهوند از بروجرد، سید محمدحسینی از کوهدشت، یاسین توپال از خرم‌آباد، سام جلالی از دورود و فرزام شهبازی از کوهدشت نفرات برتر اوزان مختلف این مسابقات بودند.

پس از سه تیم اول تیم‌های بروجرد، زاغه، الیگودرز، پلدختر، ازنا، رومشگان، چگنی مقام‌های چهارم تا دهم تیمی را کسب کردند.

.