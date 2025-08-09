تعداد مرگ ناشی از بیماری آبله میمون در آفریقا فراتر از ۱۹۰۰ نفر

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، «نگاشی نگونگو»، رئیس ستاد و رئیس دفتر اجرایی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های آفریقا، در یک نشست خبری آنلاین گفت که ۲۷ کشور آفریقایی مبتلا به آبله میمون از آغاز سال گذشته تاکنون ۱۷۴۵۹۷ مورد ابتلاء و ۱۹۲۲ مورد مرگ و میر مرتبط با آن را گزارش کرده‌اند.

نگونگو گفت: «وقتی داده‌های سال گذشته و امسال را مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که در سال ۲۰۲۵، ما تاکنون ۹۴۳۰۰ مورد گزارش کرده‌ایم که ۱۱۷ درصد از موارد گزارش شده در سال گذشته را نشان می‌دهد. در مورد موارد تأیید شده، ما ۲۹،۰۸۴ مورد (امسال) در مقایسه با ۱۹،۷۱۳ مورد (سال گذشته) داریم.»

با این حال، او خاطرنشان کرد که این قاره در هفته‌های اخیر، به ویژه در مقایسه با اوج خود در ماه می، شاهد کاهش مداوم در موارد تأیید شده و مشکوک بوده است.

افزایش پوشش آزمایش نیز به عنوان نشانه مثبتی در مبارزه با این بیماری برجسته شد.

آبله میمون، اولین بار در سال ۱۹۵۸ در میمون‌های آزمایشگاهی شناسایی شد و یک بیماری ویروسی نادر است که معمولاً از طریق مایعات بدن، قطرات تنفسی و مواد آلوده منتقل می‌شود. این عفونت اغلب باعث تب، بثورات پوستی و تورم غدد لنفاوی می‌شود.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها در آفریقا شیوع این بیماری را یک بیماری همه‌گیر اعلام کرد.

این مرکز در آگوست ۲۰۲۴ شیوع این بیماری را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح قاره اعلام کرد.

سازمان جهانی بهداشت، بعداً آن را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی اعلام کرد.