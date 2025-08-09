افتتاح پروژه ۶۹۰ واحدی شهید بهشتی تا شهریور ماه

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضایی بعدازظهر شنبه در نشست با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرحهای هادی روستایی اظهار کرد: استان همدان نخستین استانی است که طرح هادی را آغاز و به الگویی موفق در کشور تبدیل کرد. هماکنون ۹۲۳ روستای استان دارای طرح هادی هستند که ۵۹۹ روستا تاکنون بازنگری شده و ۶۵۰ روستا نیاز به بازنگری مجدد دارند.
رضایی افزود: روند بازنگری طرحها به دلیل موانع قانونی تبصره یک ماده یک با کندی مواجه و استفساریهای برای رفع این مشکل به مجلس ارائه شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با بیان اینکه تاکنون ۸۷۷ روستا معادل ۹۴ درصد روستاهای استان مشمول اجرای طرح هادی شدهاند (۳۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری)، عنوان کرد: برای سال ۱۴۰۴ اجرای طرح هادی در ۵۰۳ روستا با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
عملکرد در حوزه مسکن روستایی
مدیرکل بنیاد مسکن همدان اعلام کرد: از ۱۶۵ هزار واحد مسکونی روستایی در استان، تاکنون ۱۵۴ هزار سند مالکیت صادر شده است. همچنین ۱۱۴ هزار و ۵۰۰ واحد، معادل ۷۳ درصد، مقاومسازی شدهاند که بالاتر از میانگین کشوری است.
وی از افزایش سقف تسهیلات مسکن روستایی به ۴۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۲۰ ساله و ضمانت سفته زنجیری خبر داد و گفت: از ۳۲۵۰ پرونده تشکیل شده، ۱۱۵۰ قرارداد منعقد و پرداختها آغاز شده است.
پروژههای شهری و نهضت ملی مسکن
رضایی درباره پروژههای شهری بنیاد مسکن گفت: در شهرک شهید بهشتی همدان، سه پروژه شامل ۱۴۱۰ واحد در حال اجراست که بخشی از آن پروژه ۶۹۰ واحدی است.
وی عنوان کرد: پروژه ۶۰۰ واحدی با وجود تأخیر در شروع، اکنون به پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد رسیده است، پروژههای نهاوند (۳۶۵ واحد) و ملایر (۵۰۲ واحد) نیز تا پایان سال بخش عمدهای به مرحله انتخاب واحد خواهند رسید.
وی با اشاره به مشکلات مالی و سنگینی هزینهها گفت: تأمین اعتبار پروژهها عمدتاً از دو محل، تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان است و اگر هر دو بهموقع تزریق نشود، برنامه زمانبندی پروژه دچار مشکل میشود.
رضایی اضافه کرد: با پیگیری مسئولان استان و کمک وزارت راه و شهرسازی، هزینه آمادهسازی پروژهها کاهش یافته و برای دهکهای یک تا چهار نیز کمکهایی از محل صندوق ملی مسکن در نظر گرفته شده است.
مدیرکل بنیاد مسکن استان همدان اعلام کرد: در هفته دولت امسال، ۴۹ روستا و ۸۳۳ واحد مسکن روستایی به بهرهبرداری میرسند و پروژههای شاخصی همچون ۶۹۰ واحدی همدان، ۱۴۵ واحدی نهاوند و ۱۱۰ واحد گروه ساخت نیز افتتاح خواهند شد. مجموع اعتبارات پروژههای هفته دولت استان ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال است.
