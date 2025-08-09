آغاز فروش نقدی و اقساطی «ریسپکت ۲» با قیمت قطعی و تحویل فوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، این مرحله فروش به دو روش نقدی و نقدی–اعتباری (اقساطی) و با قیمت قطعی انجام می‌شود. ثبت‌نام از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۹ مرداد آغاز شده و تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه ۳۰ مرداد یا تکمیل ظرفیت ادامه خواهد داشت.

در روش فروش نقدی، قیمت نهایی خودرو ۱۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال تعیین شده و موعد تحویل آن هفته آخر شهریور ۱۴۰۴ خواهد بود. در این شرایط، سود انصراف ۱۷.۵ درصد سالیانه و جریمه تأخیر ۲.۵ درصد ماهیانه در نظر گرفته شده است.

در روش فروش نقدی–اعتباری نیز قیمت خودرو برابر با ۱۶ میلیارد و ۷۵۲ میلیون و ۶۲۰ هزار ریال است که متقاضی باید مبلغ ۱۱ میلیارد و ۷۲۶ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۳۶ ریال را به عنوان پیش‌پرداخت واریز کند. باقی‌مانده مبلغ به‌صورت تسهیلات ۱۲ ماهه با نرخ سود ۲۳ درصد پرداخت می‌شود که شامل چهار فقره چک سه‌ماهه، هر کدام به مبلغ یک میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۴۹۴ هزار و ۷۳۹ ریال خواهد بود.

زمان تحویل خودرو در این روش نیز هفته آخر شهریور ۱۴۰۴ اعلام شده و همانند روش نقدی، سود انصراف ۱۷.۵ درصد سالیانه و جریمه تأخیر ۲.۵ درصد ماهیانه اعمال می‌شود.

متقاضیان می‌توانند جهت خرید به عاملیت‌های مجاز بهمن موتور در سراسر کشور مراجعه کنند.

خودروی «ریسپکت ۲» مجهز به موتور ۱۵۰۰ سی‌سی توربوشارژ با قدرت ۱۵۴ اسب‌بخار و گشتاور ۲۳۰ نیوتن‌متر، گیربکس اتوماتیک ۹ سرعته و استاندارد آلایندگی یورو ۶ است.

از امکانات این خودرو می‌توان به سانروف، صندلی راننده و سرنشین برقی با گرمکن، تودوزی چرم مشکی، دوربین ۳۶۰ درجه، دوربین عقب، کروز کنترل، سیستم ورود بدون کلید، چراغ‌های LED و آینه‌های جانبی برقی تاشو با گرمکن و چراغ راهنما اشاره کرد.

این محصول دارای پنج سال یا ۱۵۰ هزار کیلومتر گارانتی (هر کدام زودتر فرا برسد) و سرویس ادواری رایگان به مدت یک سال یا ۲۰ هزار کیلومتر است.

متقاضیان می‌توانند برای دیدن بخشنامه اینجا را مشاهده کنند.