وضعیت جوی استان قم در روزهای آینده؛ وزش باد شرقی و احتمال گردوخاک محلی

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آخرین تحلیل نقشه‌های پیش‌بینی و پیش‌یابی هواشناسی استان قم، امروز شنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۴، آسمان استان عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد شرقی رخ خواهد داد که می‌تواند باعث ایجاد گردوخاک محلی در برخی نقاط شود.

کارشناسان هواشناسی استان قم با اشاره به استقرار الگوهای تابستانه در منطقه، پیش‌بینی کرده‌اند که در روزهای یک‌شنبه و دوشنبه، سرعت وزش باد در نقاط مختلف استان افزایش یافته و احتمال بروز گردوخاک و کاهش کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق حساس و کم‌ارتفاع وجود دارد.

این وزش بادهای شرقی که عمدتاً خنک و خشک هستند، ممکن است ضمن ایجاد گردوخاک محلی، تأثیراتی بر روی شرایط تنفسی افراد حساس و بیماران مبتلا به مشکلات ریوی داشته باشد، لذا توصیه می‌شود این افراد در این روزها از حضور طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

دمای هوای استان قم طی روزهای آتی تغییرات کمی در حدود ۲ درجه سانتیگراد خواهد داشت و نوسانات قابل توجهی در دما پیش‌بینی نمی‌شود. این شرایط جوی به معنای تداوم هوای گرم و تابستانی با نوسانات جزئی در دما است.

کارشناسان همچنین توصیه کرده‌اند که رانندگان در هنگام وزش بادهای شدید و گردوخاک محلی با احتیاط بیشتر رانندگی کنند، زیرا دید افقی در برخی نقاط ممکن است کاهش یابد و این امر خطرناک باشد.

همچنین انتظار می‌رود که شرایط جوی روزهای آینده در استان قم فرصت مناسبی برای انجام فعالیت‌های روزمره باشد، البته با رعایت نکات ایمنی در مواجهه با باد و گردوخاک.