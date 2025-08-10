افزایش سرعت وزش باد و خیزش گرد و خاک در قم طی روزهای آینده

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی و تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای هواشناسی نشان می‌دهد که با استقرار الگوهای تابستانه و نفوذ جریانات جوی خشک به استان قم، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه، برخی ساعات با افزایش محسوس سرعت وزش باد همراه خواهد بود. این پدیده در مناطق مستعد، به‌ویژه نواحی بیابانی و حاشیه‌ای، موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا می‌شود.

بر اساس این گزارش، دمای هوای قم در این مدت تغییرات چندانی نخواهد داشت و تنها در حدود ۲ درجه سانتی‌گراد افزایش یا کاهش خواهد یافت که با این حال، وزش باد شدید می‌تواند باعث جابه‌جایی ذرات معلق، کاهش دید افقی و ایجاد مشکلات تنفسی برای گروه‌های حساس شود.

کارشناسان توصیه می‌کنند شهروندان، به‌ویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی یا تنفسی، در ساعات اوج گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، از ماسک‌های فیلتردار استاندارد استفاده نمایند و همچنین توصیه می‌شود فعالیت‌های ورزشی در محیط باز در این روزها به تعویق افتد.

وزش باد شدید می‌تواند موجب شکستگی شاخه‌های درختان، پراکندگی بذرهای کشاورزی، و آسیب به گلخانه‌ها و محصولات زراعی شود. همچنین رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک باید در زمان کاهش دید افقی، با احتیاط بیشتری رانندگی کنند تا از بروز حوادث جاده‌ای جلوگیری شود.

پدیده گرد و غبار در قم، به دلیل مجاورت با کانون‌های تولید گرد و خاک در مناطق بیابانی مرکزی کشور، در فصول گرم سال شدت بیشتری پیدا می‌کند و وزش بادهای موسوم به «بادهای ۱۲۰ روزه» و جریانات محلی، از جمله عوامل اصلی بروز این شرایط هستند.

اداره کل هواشناسی استان قم تأکید کرده است که اطلاع‌رسانی و هشدارهای به‌موقع می‌تواند از آسیب‌های جانی و مالی ناشی از این پدیده بکاهد و شهروندان لازم است با رعایت توصیه‌ها، از سلامت خود و خانواده‌شان محافظت کنند.