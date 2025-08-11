افزایش سرعت باد و خیزش گرد و خاک در قم

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشبینی و پیشیابی هواشناسی، با استقرار الگوهای تابستانه در کشور، امروز دوشنبه ۲۰ مرداد، در برخی ساعات روز شاهد افزایش سرعت وزش باد و در نقاطی از استان، خیزش گرد و خاک خواهیم بود.
بر همین اساس، سرعت وزش باد در برخی مناطق استان قم به بیش از ۶۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید که این امر میتواند موجب کاهش دید افقی، افزایش ذرات معلق در هوا و بروز مشکلات تنفسی برای گروههای حساس شود.
هواشناسی استان قم اعلام کرده است که از امروز تا روز چهارشنبه، دمای هوا بهطور نسبی و تدریجی افزایش خواهد یافت. این روند گرما، در کنار وزش باد شدید، میتواند شرایط اقلیمی قم را برای گروههای حساس و فعالان بخش کشاورزی چالشبرانگیز کند.
کارشناسان توصیه میکنند شهروندان بهویژه سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و تنفسی، در ساعات اوج وزش باد و گرد و غبار از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین رانندگان وسایل نقلیه سنگین و سبک باید در مسیرهای بیابانی و باز با احتیاط بیشتری حرکت کنند.
هواشناسی استان قم تأکید کرده است که پیشبینیهای تکمیلی در روزهای آینده منتشر خواهد شد و شهروندان میتوانند با پیگیری این اطلاعیهها، اقدامات لازم را برای کاهش اثرات منفی این پدیده انجام دهند.
