به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی ظهر شنبه طی سرکشی از خبرگزاری مهر، با اشاره به جایگاه والای خبرنگاران در تاریخ کشور، اظهار داشت: خبرنگاران با تعهد، شجاعت و صداقت، در تمامی شرایط از جمله جنگ، صلح، بحرانهای طبیعی مانند سیل و زلزله، همواره در خط مقدم اطلاعرسانی حضور داشتهاند و با انعکاس واقعیتها، نقش مهمی در روشنگری افکار عمومی ایفا کردهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، افزود: خبرنگاران با توانایی در کشف حقیقت و انتقال آن بدون کم و کاست، مسئولیتی خطیر و ارزشمند بر دوش دارند. این رسالت، نهتنها موجب آگاهی مردم و مسئولان میشود، بلکه پایهگذار اعتماد اجتماعی و انسجام ملی است.
وی با تأکید بر اهمیت تعامل نهاد آموزش و پرورش با رسانهها، خاطرنشان کرد: همکاری سازنده میان آموزش و پرورش و خبرنگاران میتواند در ارتقا نظام تعلیم و تربیت، افزایش اعتماد عمومی و تقویت مشارکت مردمی بسیار مؤثر باشد.
خدادادی با اشاره به ظرفیت گسترده این نهاد در استان، بیان کرد: با وجود بیش از ۲۳ هزار دانشآموز و ۱۵۵۳ نیروی اداری و آموزشی، بیش از دو سوم جمعیت استان بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با آموزش و پرورش در ارتباط هستند. این ظرفیت عظیم، نیازمند بهرهبرداری هوشمندانه و اطلاعرسانی دقیق و هدفمند است.
وی در ادامه افزود: رسانهها و آموزش و پرورش، هر دو نقش مهمی در تقویت اعتماد اجتماعی، همبستگی ملی و حضور مؤثر مردم در عرصههای مختلف دارند. امیدواریم با همدلی و همکاری، بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و ارتقا فرهنگی و آموزشی استان، گامهای مؤثری برداریم.
خدادادی در پایان ضمن تبریک مجدد روز خبرنگار، برای تمامی فعالان رسانهای آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون در انجام رسالت حرفهایشان کرد.
