به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاق نژاد در حاشیه بازدید از موکب «مع امام منصور» در عمود ۱۰۹۰ در گفت‌وگو با خادمان و مدیران موکب، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان، بر ضرورت بازنگری مستمر، بهبود خدمات و ارتقای زیرساخت‌ها تأکید کرد و از پیشرفت‌های قابل توجه در بخش‌های فرهنگی، برنامه‌های ویژه کودکان و خدمات رفاهی نسبت به سال‌های گذشته تقدیر کرد.

وی امنیت زائران را یکی از محورهای کلیدی فعالیت موکب‌ها دانست و با اشاره به مسئولیت اصلی کشور میزبان در این زمینه، بر همکاری موکب‌ها با نهادهای امنیتی در این زمینه تأکید کرد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران همچنین با تأکید بر وحدت رویکرد خدمت‌رسانی در میان موکب‌ها، تصریح کرد: هر موکب با حفظ نام و هویت خود باید به سمت هدف مشترک خدمت به زائران حرکت کند.

حجت الاسلام والمسلمین اجاق نژاد از چالش‌های موجود همچون پاسخگویی به نیازهای زائران، تأمین منابع و امکانات رفاهی و معرفتی سخن گفت و خواستار مشارکت فعال خیرین و مدیران برای رفع این مسائل شد.

وی در تشریح برنامه‌های آینده این موکب از گسترش خدمات رفاهی و معرفتی، توسعه زیرساخت‌های فنی و لجستیکی، و حفظ هویت اسلامی-انقلابی موکب آستان مقدس مسجد جمکران همراه با رعایت قوانین کشور میزبان خبر داد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در پایان خاطرنشان کرد: با همت خادمان، خیرین و مسئولان، تلاش می‌کنیم موکب‌ها به نمادی از خدمت، اخلاص و هم‌افزایی تبدیل شوند تا زائران سفری همراه با آرامش و معنویت را تجربه کنند.