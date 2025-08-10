انتظار موعود ادامه مسیر عاشورای حسینی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید علی اکبر اجاقنژاد، تولیت آستان مقدس مسجد جمکران در جمع خادمان موکب این آستان مقدس در عمود ۱۰۹۰ با تاکید بر اینکه هر عارف و اهل معرفتی اگر از خود یادگاری به جا بگذارد، نمونهای از کرامت خویش را نشان داده است، اظهار کرد: انقلاب اسلامی کرامت امام خمینی (ره) و رونق برگزاری مراسم عظیم اربعین، جلوهای از کرامت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای است.
وی ادامه داد: همه کسانی که مردانگی میکنند، آزاد میاندیشند و در مسیر حق قدم برمیدارند در حرکت جهانی اربعین شرکت میکنند و کسانی که با دین، انقلاب و مقاومت مخالفاند، با اربعین نیز مخالفت میورزند. اربعین پاسدار فرهنگ مقاومت و حافظ عاشوراست و عاشورا نیز برای حفظ اسلام و نام پیامبر اکرم (ص) شکل گرفته است.
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با بیان اینکه انتظار دنباله عاشورا است و از آن جدا نیست، خاطرنشان کرد: مسجد مقدس جمکران وظیفه دارد این خط را ادامه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین اجاقنژاد در پایان به فعالیت موکب مسجد جمکران در مسیر پیادهروی اربعین اشاره و تاکید کرد: همه موکبها باید رشد کنند، منظم شوند و با برنامههای خاص فعالیت نمایند و موکب آستان مقدس مسجد جمکران نیز در این مسیر تقویت خواهد شد و در صورت امکان، مکان بزرگتر یا حتی نقاط دیگری برای فعالیت انتخاب خواهد شد تا اهداف این مسیر که در راستای جلب رضایت حضرت ولیعصر (عج) است؛ محقق شود.
