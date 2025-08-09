تشکیل شعب ویژه قضائی برای رسیدگی به امور زائران اربعین در مریوان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید حسین حسینی بعدازظهر شنبه در گفت وگو با خبرنگاران رسانههای کردستان با اشاره به میزبانی چهارمین سال متوالی استان و مرز بینالمللی باشماق از زائران اربعین حسینی، گفت: با تمهیدات اتخاذشده تلاش میکنیم از این ظرفیت عظیم معنوی به بهترین شکل بهرهبرداری شود.
وی افزود: در راستای خدمترسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شعب ویژه در ساعات اداری و غیراداری (کشیک) برای رسیدگی فوری به موضوعات حقوقی و قضائی مرتبط با زائران در دادگستری مریوان تشکیل شده و قاضی کشیک نیز در پایانه مرزی باشماق مستقر است.
حسینی وظیفه نظارتی دستگاه قضائی را در این زمینه از سه جنبه برشمرد و اظهار کرد: دادستانی مرکز استان و شهرستان مریوان بر حقوق عامه، بازرسی کل استان بر حسن جریان امور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان از منظر پیشگیری از جرایم نظارت خواهند داشت.
عالیترین مقام قضائی استان تأکید کرد: بازرسی فوقالعاده از مرز نیز انجام خواهد شد و همه دستگاههای مرتبط موظف به انجام وظایف خود با جدیت هستند.
