به گزارش خبرگزاری مهر، رمان «سُرمه» اثر محمد اسماعیل حاجی‌علیان توسط انتشارات به‌نشر (وابسته به آستان قدس رضوی) منتشر شد. این رمان با ساختاری منحصربه‌فرد، گذشته و حال را در هم می‌تند و مخاطب را با بحران‌های اجتماعی، خانوادگی و انسانی در بستر جنگ و ناامنی مواجه می‌کند. این کتاب روایتی است از خاطرات دوران نوجوانی راوی که با دغدغه‌های درمان فرزندش گره خورده است.

این اثر داستان، زندگی نوجوانی عرب‌زبان را در دل ناامنی‌های دوران ظهور داعش به تصویر می‌کشد که حضور شخصیت‌های واقعی مانند شهید قاسم سلیمانی (ژنرال حبیب) به داستان عمق تاریخی و سیاسی بخشیده‌اند. نویسنده با پرداختی احساسی به موضوعاتی چون هویت، فقدان خانواده و معصومیت کودکی، مخاطب را به تفکر وامی‌دارد.

سُرمه اثری است که با ترکیب واقعیت و تخیل، مخاطب را به دنیایی پرتنش اما انسانی می‌برد و پرسش‌هایی اساسی درباره هویت، وطن و خانواده مطرح می‌کند. از نقاط قوت رمان می‌توان به روایت چندلایه و غیرکلیشه‌ای از جنگ و نقش نوجوانان در جنگ نرم، ترکیب خاطره، واقعیت و داستان با حفظ جذابیت روایی، پرداخت به تکنولوژی‌های معاصر (مانند استفاده از تلگرام) در پیشبرد داستان و ترسیم فضایی انسانی در دل بحران‌های سیاسی نام برد.

این اثر به تازگی با طراحی جلد و صفحه‌آرایی سید حامد الحسینی در ۲۲۸ صفحه، در قطع رقعی و شمارگان هزار نسخه منتشر شده و با قیمت ۲۳۰ هزار تومان در فروشگاه‌های کتاب انتشارات به نشر در سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.