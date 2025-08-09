اثر جدید فریبا کلهر درباره مفاهیم نماز منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «دختر آیینه‌پوش» نوشته فریبا کلهر ویژه نوجوانان به تازگی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.

این اثر با درون‌مایه‌ای دینی و مذهبی روایت‌گر داستان دو دختر نوجوان است که در سفری به سرزمین جادویی «جلگه نیلوفران» با تجربه‌های جدیدی روبرو می‌شوند.

۱۷ سرفصل نخست این کتاب با عنوان رکعت نام‌گذاری شده تا نوجوانان با مطالعه این اثر با اهمیت خواندن نماز و عبادت بیش از پیش آشنا شوند.

بخش‌های پایانی کتاب نیز با بهره‌گیری از زبان جذاب داستانی، به آشنا کردن خواننده با برخی مقدمات و ارکان نماز مانند تیمم، وقت نماز، اذان، اقامه، قرائت، سوره اخلاص، رکوع، سجده اختصاص دارد.

فریبا کلهر در کتاب «دختر آیینه‌پوش» تلاش می‌کند با زبانی ساده و قابل درک برای نوجوانان به‌ویژه نوجوانانی که در آستانه رسیدن به سن تکلیف قرار گرفته‌اند آن‌ها را با مفاهیم و نماز و مضامین دینی و اخلاقی آشنا کند.

در بخشی از این کتاب آمده است؛

من فهمیدم مریم اگر دلش می‌خواست، می‌توانست خیلی خوب سکوت را بشکند. مریم به من نگاه کرد و من درِ کیف دستی‌ام را باز کردم و شال سرخابی را بیرون کشیدم و به عمه دادم. نسیم منگوله‌های دو سر آن را به‌موقع تکان داد و من و مریم دیدیم که شال با آن منگوله‌ها بسیار زیباست.

کتاب «دختر آیینه‌پوش» در چاپ نخست خود در ۲۶۴ صفحه و با شمارگان ۲ هزار نسخه برای گروه سنی بالای ۱۲ سال یا نونگاه توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شده است.