حجت الاسلام عاشوری: امر به معروف باید از نهادهای حاکمیتی آغاز شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام کریم عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی جهاد کشاورزی گیلان، ضمن تبریک و تسلیت مناسبتهای پیشرو و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: انجام کار مردم، اکرام، ادب، تکریم و خدمت به دیگران از مصادیق معروف و فضایل اخلاقی در جامعه است.
وی با اشاره به جایگاه اخلاق در تعالیم اسلامی افزود: خداوند متعال در معرفی پیامبر اکرم (ص) بر اخلاق نیکوی ایشان تأکید کرده و میفرماید «إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»؛ چراکه اگر پیامبر دارای اخلاق نیکو و رفتار کریمانه نبود، مردم از اطراف ایشان پراکنده میشدند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه مبنای اسلام بر محور اخلاق است، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به کرامت اخلاقی و سیره پیامبر اسلام (ص) نیاز دارد و ترویج اخلاق باید یکی از محورهای اصلی فعالیتهای فرهنگی باشد.
هنر باید زیباییهای اخلاقی جامعه را برجسته کند
عاشوری با اشاره به نقش دستگاههای فرهنگی و رسانهها در ترویج معروفها گفت: صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی باید در مسیر برجسته کردن معروفها و ارزشهای اخلاقی جامعه حرکت کنند.
وی ادامه داد: هنر باید بتواند ارزشها و زیباییهایی را که در جامعه وجود دارد، نمایان و برجسته کند و جامعه را به سمت آنها سوق دهد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: پیامبر اسلام در جامعهای که گرفتار تعصبهای قومی و قبیلهای و خشونت بود، زیباییهای فطری انسانها را برجسته کرد و با رفتار و اخلاق خود نشان داد که پاسخ بدی را میتوان با خوبی داد.
عاشوری افزود: بسیاری از جوانان فطرتاً دروغ را ناپسند و صداقت، ادب و نیکی را ارزشمند میدانند؛ بنابراین باید این ارزشهای درونی را تقویت و در جامعه برجسته کرد.
امر به معروف باید از ساختارهای حاکمیتی آغاز شود
وی با انتقاد از برخی کمکاریها در حوزه ترویج معروفها گفت: در جمهوری اسلامی باید دستگاههای حاکمیتی و فرهنگی به وظایف خود در زمینه ترویج ارزشهای اخلاقی و اسلامی عمل کنند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به عملکرد جهاد سازندگی در سالهای نخست انقلاب اظهار کرد: خدماتی که در آن دوران برای روستاهای محروم و صعبالعبور انجام شد، نمونهای از یک کار معروف و خدمت صادقانه به مردم بود که آثار آن همچنان در جامعه باقی مانده است.
عاشوری تأکید کرد: اگر قرار است امر به معروف در جامعه گسترش پیدا کند، باید از نهادها و ادارات و ساختارهای حاکمیتی آغاز شود تا این فرهنگ به میان مردم نیز راه پیدا کند.
وی با بیان اینکه امر به معروف متعلق به قشر خاصی نیست، افزود: همه مردم در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید فرهنگ تذکر خیرخواهانه و پذیرش آن در جامعه تقویت شود.
مسئولان باید نخستین مخاطبان امر به معروف باشند
مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی مسئولان و مدیران گفت: کسانی که در جایگاه قانونگذاری و مدیریت قرار دارند، بیش از دیگران باید به قانون پایبند باشند.
عاشوری ادامه داد: اگر مدیری قانون وضع میکند اما خود به آن عمل نمیکند، نمیتوان انتظار داشت فرهنگ قانونمداری در جامعه نهادینه شود؛ بنابراین امر به معروف باید از مسئولان و نهادهای صاحب نفوذ آغاز شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش در نهادینه کردن ارزشهای اجتماعی و دینی خاطرنشان کرد: برای اصلاح و هدایت جامعه باید از نسلهای آینده آغاز کرد و دانشگاهها و مراکز آموزشی نقش مهمی در این زمینه دارند.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به موضوع حجاب و ضرورت اجرای قانون در این حوزه گفت: پس از گذشت سالها از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در حوزه قانونگذاری و اجرای قانون حجاب با چالشهایی مواجه هستیم و این تناقضها باید برطرف شود.
عاشوری در پایان بر ضرورت تقویت فعالیتهای فرهنگی، ترویج معروفهای اخلاقی و آغاز اصلاحات فرهنگی از ساختارهای حاکمیتی تأکید کرد.
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