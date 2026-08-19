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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۹

حجت الاسلام عاشوری: امر به معروف باید از نهادهای حاکمیتی آغاز شود

حجت الاسلام عاشوری: امر به معروف باید از نهادهای حاکمیتی آغاز شود

رشت- مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان گفت: اگر می‌خواهیم امر به معروف در جامعه نهادینه شود، باید از نهادهای حاکمیتی و ادارات آغاز کنیم تا این فرهنگ به بدنه جامعه تسری پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کریم عاشوری بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای فرهنگی جهاد کشاورزی گیلان، ضمن تبریک و تسلیت مناسبت‌های پیش‌رو و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: انجام کار مردم، اکرام، ادب، تکریم و خدمت به دیگران از مصادیق معروف و فضایل اخلاقی در جامعه است.

وی با اشاره به جایگاه اخلاق در تعالیم اسلامی افزود: خداوند متعال در معرفی پیامبر اکرم (ص) بر اخلاق نیکوی ایشان تأکید کرده و می‌فرماید «إِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ»؛ چراکه اگر پیامبر دارای اخلاق نیکو و رفتار کریمانه نبود، مردم از اطراف ایشان پراکنده می‌شدند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه مبنای اسلام بر محور اخلاق است، تصریح کرد: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به کرامت اخلاقی و سیره پیامبر اسلام (ص) نیاز دارد و ترویج اخلاق باید یکی از محورهای اصلی فعالیت‌های فرهنگی باشد.

هنر باید زیبایی‌های اخلاقی جامعه را برجسته کند

عاشوری با اشاره به نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها در ترویج معروف‌ها گفت: صدا و سیما و سایر نهادهای فرهنگی باید در مسیر برجسته کردن معروف‌ها و ارزش‌های اخلاقی جامعه حرکت کنند.

وی ادامه داد: هنر باید بتواند ارزش‌ها و زیبایی‌هایی را که در جامعه وجود دارد، نمایان و برجسته کند و جامعه را به سمت آنها سوق دهد.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: پیامبر اسلام در جامعه‌ای که گرفتار تعصب‌های قومی و قبیله‌ای و خشونت بود، زیبایی‌های فطری انسان‌ها را برجسته کرد و با رفتار و اخلاق خود نشان داد که پاسخ بدی را می‌توان با خوبی داد.

عاشوری افزود: بسیاری از جوانان فطرتاً دروغ را ناپسند و صداقت، ادب و نیکی را ارزشمند می‌دانند؛ بنابراین باید این ارزش‌های درونی را تقویت و در جامعه برجسته کرد.

امر به معروف باید از ساختارهای حاکمیتی آغاز شود

وی با انتقاد از برخی کم‌کاری‌ها در حوزه ترویج معروف‌ها گفت: در جمهوری اسلامی باید دستگاه‌های حاکمیتی و فرهنگی به وظایف خود در زمینه ترویج ارزش‌های اخلاقی و اسلامی عمل کنند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به عملکرد جهاد سازندگی در سال‌های نخست انقلاب اظهار کرد: خدماتی که در آن دوران برای روستاهای محروم و صعب‌العبور انجام شد، نمونه‌ای از یک کار معروف و خدمت صادقانه به مردم بود که آثار آن همچنان در جامعه باقی مانده است.

عاشوری تأکید کرد: اگر قرار است امر به معروف در جامعه گسترش پیدا کند، باید از نهادها و ادارات و ساختارهای حاکمیتی آغاز شود تا این فرهنگ به میان مردم نیز راه پیدا کند.

وی با بیان اینکه امر به معروف متعلق به قشر خاصی نیست، افزود: همه مردم در برابر یکدیگر مسئولیت دارند و باید فرهنگ تذکر خیرخواهانه و پذیرش آن در جامعه تقویت شود.

مسئولان باید نخستین مخاطبان امر به معروف باشند

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قانون از سوی مسئولان و مدیران گفت: کسانی که در جایگاه قانون‌گذاری و مدیریت قرار دارند، بیش از دیگران باید به قانون پایبند باشند.

عاشوری ادامه داد: اگر مدیری قانون وضع می‌کند اما خود به آن عمل نمی‌کند، نمی‌توان انتظار داشت فرهنگ قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود؛ بنابراین امر به معروف باید از مسئولان و نهادهای صاحب نفوذ آغاز شود.

وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش در نهادینه کردن ارزش‌های اجتماعی و دینی خاطرنشان کرد: برای اصلاح و هدایت جامعه باید از نسل‌های آینده آغاز کرد و دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی نقش مهمی در این زمینه دارند.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد کشاورزی گیلان همچنین با اشاره به موضوع حجاب و ضرورت اجرای قانون در این حوزه گفت: پس از گذشت سال‌ها از پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان در حوزه قانون‌گذاری و اجرای قانون حجاب با چالش‌هایی مواجه هستیم و این تناقض‌ها باید برطرف شود.

عاشوری در پایان بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی، ترویج معروف‌های اخلاقی و آغاز اصلاحات فرهنگی از ساختارهای حاکمیتی تأکید کرد.

کد مطلب 6921485

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