به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین صفاری ظهر شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته بیمه سلامت برگزار شد، اظهار کرد: یکی از اقدامات برجسته در حوزه بیمههای درمانی، اجرای نسخهنویسی الکترونیک بوده که به شفافیت و دقت در ارائه خدمات کمک شایانی کرده است.
وی ادامه داد: در این سیستم، تمامی تخفیفها و محاسبات بهصورت خودکار مشخص میشود و نیازی به محاسبات دستی در داروخانهها نیست. این طرح چه در بیمه سلامت و چه در بیمه تأمین اجتماعی بهعنوان یک تحول کلیدی در حوزه درمان شناخته میشود.
نظارت بر عملکرد پزشکان از اولویتهای بیمه سلامت است
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان افزود: نظارت بر عملکرد پزشکان و مؤسسات طرف قرارداد از اولویتهای بیمه سلامت در استان اصفهان است و این نظارت بهصورت مردمی انجام میشود.
صفاری خاطرنشان کرد: حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار بیمهشده در استان اصفهان میتوانند از طریق سامانه رسیدگی به شکایات و پیشنهادات به آدرس shekayat.ihio.gov.ir نظرات و انتقادات خود را ثبت کنند.
به گفته وی، این سامانه با امکان دسترسی با کد ملی و شماره موبایل، بهمنظور رسیدگی به درخواستها و شکایات طراحی شده و در استان اصفهان، رسیدگی به این درخواستها در کمتر از ۴۸ ساعت انجام میشود که این امر استان را در رتبه دوم کشور قرار داده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان اضافه کرد: سطح رضایتمندی از رسیدگی به شکایات در ۶ ماهه اول سال جاری به بیش از ۹۴ درصد رسیده که رتبه اول کشوری را به همراه داشته است.
صفاری تأکید کرد: هدف ما این است که بیمهشدگان بهعنوان ناظران اصلی، بر عملکرد مؤسسات و پزشکان نظارت داشته باشند. این نظارت مردمی همراه با سامانه پاسخگویی ۲۴ ساعته با کد دستوری #۱۶۶۶* امکان رسیدگی سریع به مشکلات را فراهم کرده است.
وی در ادامه به اهمیت پیشگیری در حوزه سلامت اشاره کرد و گفت: معاونت پیشگیری بیمه سلامت در ۲ سال اخیر تشکیل شده و تمرکز بر کاهش بیماریها از طریق پیشگیری است زیرا در بیماریهایی مانند دیابت که هزینههای بالایی دارند پیشگیری میتواند از تحمیل هزینههای سنگین به نظام سلامت و بودجه عمومی کشور جلوگیری کند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان با بیان اینکه استفاده از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی در نسخهنویسی الکترونیک نیز در دستور کار قرار دارد، ابراز کرد: این فناوری میتواند خطاهای انسانی، تقلبهای احتمالی و تداخلات دارویی را کاهش دهد.
لزوم تجمیع صندوقهای بیمه پایه برای عدالت در ارائه خدمات درمانی
صفاری بر لزوم تجمیع صندوقهای بیمه پایه تاکید و اظهار کرد: برای اجرای طرحهای تحولی در حوزه سلامت، وجود منابع مالی پایدار ضروری است.
وی افزود: تجمیع بیمههای پایه میتواند به ایجاد عدالت در ارائه خدمات درمانی کمک کند. در حال حاضر، صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج تحت نظارت بیمه سلامت قرار دارد و حتی بیمهشدگان تأمین اجتماعی و نیروهای مسلح نیز میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان تصریح کرد: این تمرکز میتواند عدالت در دسترسی به خدمات را افزایش دهد.
صفاری همچنین به موضوع مطالبات بیمه سلامت از دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: در استان اصفهان، یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت هستند که یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از اقشار کمدرآمد شامل دهکهای یک تا پنج جامعه بهصورت رایگان بیمه شدند.
بدهیهای سنگین فولاد و ذوب آهن همچنان باقی است
وی ادامه داد: برخی دستگاهها مانند شرکت ذوبآهن و صندوق بازنشستگی فولاد بدهیهای قابلتوجهی به بیمه سلامت دارند که تا پایان مهرماه سال جاری به ترتیب ۳۵۸ میلیارد تومان و ۷۷ میلیارد تومان است و این دو شرکت از خردادماه بیمه پرداخت نکردند، با وجود این بدهیها، بیمه سلامت به دلیل حمایت از بازنشستگان فولاد خدمات خود را قطع نکرده است.
مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به پوشش خدمات دندانپزشکی اشاره کرد و افزود: از آبانماه امسال محدودیت سنی برای پوشش خدمات ترمیمی دندانپزشکی برداشته شده و این خدمات با تعرفه دولتی برای همه بیمهشدگان ارائه میشود در حالی که پیشتر تنها برای سنین هفت تا ۱۸ سال ارائه میشد.
صفاری اضافه کرد: بهعنوان مثال در مراکز دولتی، هزینه یک کامپوزیت ترمیمی حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که بیمه سلامت یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آن را پرداخت میکند.
وی در خصوص حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج نیز گفت: صندوق حمایت از این بیماران از آبان ۱۴۰۱ راهاندازی شده و در سه سال گذشته، حدود ۱,۲۰۰ میلیارد تومان در استان اصفهان برای این منظور هزینه شده است.
به گفته مدیرکل بیمه سلامت استان اصفهان، این صندوق به کاهش بار مالی بیماران کمک کرده و در برخی موارد، مانند بیماران اماس، تا ۹۵ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
صفاری تأکید کرد: بیمه سلامت به دنبال تقویت نظارت مردمی، استفاده از فناوریهای نوین و گسترش پیشگیری است تا ضمن کاهش هزینههای درمانی، کیفیت خدمات را ارتقا دهد.
وی همچنین به پیشنهاد تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص با مشارکت صنایع آلاینده در استان اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد به استانداری ارائه شده تا با استفاده از مسئولیت اجتماعی صنایع، بخشی از هزینههای درمانی بیماران خاص تأمین شود.
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