اختصاص ۷۰۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری، پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه خراسان شمالی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: سهم استان از اعتبارات بحران یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان است که ۷۰۰ میلیارد تومان آن برای تکمیل مجتمع‌های آبرسانی و رفع تنش آبی اختصاص یافته و بر اساس نیاز شهرستان‌ها توزیع می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ۹۹ درصد استان درگیر تنش آبی است، افزود: از بخش خصوصی انتظار داریم تا پایان شهریورماه نسبت به نصب دستگاه آبرسان سیار برای روستاهای فاقد آب و دارای تنش آبی اقدام کند.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: ۳۲ درصد شبکه‌های آب و فاضلاب خراسان شمالی فرسوده است که این موضوع موجب هدررفت آب می‌شود؛ در حال حاضر ۱۲ مجتمع آبرسانی داریم که می‌تواند نقش مهمی در حل این مشکل ایفا کند و همچنین بازچرخانی آب باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر اینکه حل تنش آبی یک مأموریت جدی برای مدیران است، گفت: اصلاح الگوی کشت هرچند اقدامات مثبتی داشته، اما نیازمند اهتمام بیشتری دارد.

نوری بیان کرد: از حفر چاه در مناطق ممنوعه حمایت نکرده‌ایم، اما برای عبور از بحران آب به مدیریت جهادی و مدیران دغدغه‌مند نیاز داریم.

وی بر ضرورت پژوهش‌های موضوع‌محور و کاربردی تأکید کرد و گفت: دانشگاه‌ها باید نقش پررنگی در این حوزه داشته باشند و پژوهش‌ها در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها نباید به‌صورت جداگانه و بدون ارتباط پیش برود.