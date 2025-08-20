به گزارش خبرنگار مهر، جلسهای با محوریت توسعه انرژی خورشیدی، نهضت عدالت آموزشی و دوگانهسوز کردن نانواییها صبح چهارشنبه به ریاست بهمن نوری استاندار خراسان شمالی در سالن جلسات استانداری برگزار شد که وی بر ضرورت اقدام جهادی و زمانبندی مشخص در اجرای این برنامهها تأکید کرد.
انرژی خورشیدی؛ گامی به سوی پایلوت ملی
استاندار خراسان شمالی با اشاره به اینکه در دوره مدیریتی وی ۱.۲ مگاوات به ظرفیت نیروگاههای استان افزوده شده است، گفت: ۹ ساختگاه در استان آماده صدور مجوز بوده و باید با تعیین بازه زمانی روشن، سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه ترغیب شوند. هدف ما این است که بخش کشاورزی استان به عنوان پایلوت کشوری در استفاده از انرژی خورشیدی معرفی شود.
وی همچنین اولویت را احداث نیروگاههای خورشیدی در ادارات کل، استانداری، فرمانداریها و دانشگاهها دانست و بر نصب اصولی پنلها در محیطهای اداری تأکید کرد.
نهضت عدالت آموزشی؛ معیار ارزیابی فرمانداران
نوری با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای آموزشی گفت: یکی از معیارهای ارزیابی فرمانداران، میزان جدیت آنها در تحقق نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی خواهد بود.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت خیرین مدرسهساز برای تکمیل پروژههای نیمهتمام آموزشی باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
دوگانهسوزی نانواییها؛ مدیریت بحران ناترازی انرژی
استاندار خراسان شمالی موضوع دوگانهسوزی نانواییها را یکی از طرحهای حیاتی مدیریت بحران انرژی دانست و اظهار کرد: ۹۰ درصد تسهیلات خرید موتور برق و تجهیزات لازم برای دوگانهسوز کردن نانواییها پرداخت شده و لازم است فرمانداران با برگزاری مانور استانی، این اقدام را به سطح ملی منعکس کنند.
وی تأکید کرد شهرستانها با تمام ظرفیتهای موجود برای رفع کاستیها تلاش مضاعف داشته باشند.
