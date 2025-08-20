به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری عصر چهارشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات استانداری برگزار شد؛ اظهار کرد: در هفته دولت ۸۲۲ پروژه با اعتباری بالغ بر سه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح و پنج هزار میلیارد تومان پروژه نیز کلنگزنی میشود.
وی با بیان اینکه خراسان شمالی در تعداد پروژههای قابل افتتاح رتبه هشتم کشور را دارد؛ افزود: طبق تصمیم دولت به مناسبت هفته دولت، وزیر بهداشت به استان سفر خواهد کرد.
استاندار خراسان شمالی با اشاره به برخی طرحهای عمرانی گفت: ۸۰۰ قطعه زمین در جاجرم واگذار و ۱۲۹ سند صادر میشود. ۲ هزار و ۴۰ واحد مسکونی روستایی ساخته شده و ۱۲۰ واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن افتتاح خواهد شد و همچنین ۳۷ روستا و ۶ شهر استان با اعتباری بالغ بر ۳۷۵ میلیارد تومان از نعمت آبرسانی بهرهمند میشوند.
وی ادامه داد: برای نخستین بار وزارت راه و شهرسازی ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای قطعه نخست محور بجنورد – سنخواست اختصاص داده که با اجرای آن، مسیر بجنورد به تهران ۹۰ کیلومتر کاهش مییابد.
نوری همچنین از توسعه انرژیهای نو خبر داد و بیان کرد: ۵۵۵ هکتار زمین برای نیروگاه خورشیدی واگذار شده که تا پایان امسال ۱۸۰ مگاوات برق وارد شبکه خواهد شد و تأمین ۳۱ مگاوات برق مورد نیاز چاههای کشاورزی نیز با مشارکت بخش خصوصی آغاز شده است.
وی بیان کرد: از مجموع ۲۸ همت مصوبات سفر رئیسجمهور به استان، تاکنون ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
استاندار خراسان شمالی در خصوص وضعیت منابع آبی استان گفت: از ۱۱ سد استان چهار سد در وضعیت بحرانی قرار دارد و پروژههای بازچرخانی و استفاده صنایع از پساب در حال اجراست.
نوری افزود: برای تقویت سرمایهگذاری، بازارچه مرزی مشترک با ترکمنستان ایجاد خواهد شد و تاکنون ۱۱۷ مجوز بینام صادر شده که ۱۳ همت منابع مالی وارد استان کرده است.
