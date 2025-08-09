  1. استانها
احداث کارخانه فرآوری سنگ در معدن آلبلاغ اجرایی می‌شود

بجنورد- استاندار خراسان شمالی گفت: معدن آلبلاغ ظرفیت بزرگی برای استان دارد و اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری سنگ در این معدن، یک امتیاز مهم است که باید در چارچوب ضوابط و قوانین عملیاتی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در شورای معادن خراسان شمالی که صبح شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدن آلبلاغ اظهار کرد: معدن آلبلاغ یک ظرفیت بزرگ برای توسعه اقتصادی استان است و اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری سنگ در این معدن، گامی مهم و مثبت به شمار می‌رود.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه درخواست زمین برای احداث این کارخانه را مطرح کرده است و این اقدام از دیدگاه توسعه‌گرایانه قابل تقدیر است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای این پروژه بر عهده ایمیدرو است و این فرآیند باید در چارچوب ضوابط، قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. همچنین اقدامات لازم برای مشارکت در واگذاری زمین و تسهیل روند اجرایی این طرح باید به صورت کامل انجام شود.

نوری با تأکید بر اهمیت فعال شدن معادن در استان گفت: معادن ظرفیت‌های خدادادی ما هستند که نباید به دلیل عدم هماهنگی و مشکلات اجرایی مغفول بماند.

وی افزود: سیاست سختگیرانه‌ای برای فعالیت معادن در نظر گرفته شده است و تعطیلی‌های موقت نباید بیش از یک سال به طول انجامد و همچنین برای حمایت از معدن‌کاران، صدور مجوزهای بدون نام و تسهیلات ویژه در دستور کار قرار دارد تا روند استخراج و بهره‌برداری تسریع شود.

