به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نوری در شورای معادن خراسان شمالی که صبح شنبه در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های عظیم معدن آلبلاغ اظهار کرد: معدن آلبلاغ یک ظرفیت بزرگ برای توسعه اقتصادی استان است و اجرای طرح احداث کارخانه فرآوری سنگ در این معدن، گامی مهم و مثبت به شمار می‌رود.

وی افزود: شرکت فولاد مبارکه درخواست زمین برای احداث این کارخانه را مطرح کرده است و این اقدام از دیدگاه توسعه‌گرایانه قابل تقدیر است.

استاندار خراسان شمالی تصریح کرد: تصمیم‌گیری نهایی درباره اجرای این پروژه بر عهده ایمیدرو است و این فرآیند باید در چارچوب ضوابط، قوانین و مقررات مربوطه انجام شود. همچنین اقدامات لازم برای مشارکت در واگذاری زمین و تسهیل روند اجرایی این طرح باید به صورت کامل انجام شود.

نوری با تأکید بر اهمیت فعال شدن معادن در استان گفت: معادن ظرفیت‌های خدادادی ما هستند که نباید به دلیل عدم هماهنگی و مشکلات اجرایی مغفول بماند.

وی افزود: سیاست سختگیرانه‌ای برای فعالیت معادن در نظر گرفته شده است و تعطیلی‌های موقت نباید بیش از یک سال به طول انجامد و همچنین برای حمایت از معدن‌کاران، صدور مجوزهای بدون نام و تسهیلات ویژه در دستور کار قرار دارد تا روند استخراج و بهره‌برداری تسریع شود.