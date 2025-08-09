رفاهی: ۳۴۶ فقره درخواست قضایی مرتبط با تولید بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علیاصغر رفاهی مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه درباره ملاقاتهای مردمی صورت گرفته با کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برای رسیدگی به مشکلات آنها، گفت: در اداره کل ارتباطات مردمی قوهی قضائیه، در راستای اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی پیرامون «تعامل نظاممند و مستمر با فعالان بخش خصوصی جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی تولید، سرمایهگذاری، اشتغال و سایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی» و به منظور تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و حمایت از واحدهای تولیدی، درخواستهای فعالان اقتصادی را که به این اداره کل تحویل داده میشوند اخذ و سپس جهت حل مشکلات اقتصادی آنان به مرجع مربوطه که عمدتاً دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه است، ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری میکنند.
وی افزود: تعداد کل نامههای وارده در سال ۱۴۰۳ به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه ۶۴ هزار و ۵۰۴ فقره بوده و ۵۵ هزار و ۱۲۲ فقره نیز درخواستهای اخذ شده از سامانه سامع است. در سال گذشته ۳۴۶ فقره درخواست مرتبط با مباحث تولید به مرکز ارتباطات مردمی واصل شده است.
رفاهی درباره ملاقات مردمی صورت گرفته توسط مسئولان عالی قضائی در اداره کل ارتباطات مردمی در خصوص مباحث تولید، گفت: در همین راستا با حضور رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه جلسات متعدد ملاقات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه برگزار شد و به درخواستها و مشکلات تعداد بسیاری از مراجعه کنندگانی در زمینه مباحث تولید رسیدگی شد. مشکلات واحدهای تولیدی به چند دسته اعم از مشکلات حقوقی قضائی، مشکلات با دستگاههای اجرایی و… تقسیم میشود و اگر مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه حقوقی و قضائی باشد نهایت مساعدت را در راستای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضائی با آنها داریم تا از این واحدها حمایت و پشتیبانی کنیم.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه بیان کرد: با پیگیریهای مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در خصوص برخی از درخواستهای کارآفرینان، صاحبان کارگاهها، شرکتهای دانشبنیان و تمام کسانی که صاحب کسب و کار هستند نتایج مهمی حاصل شد به طوری که یکی از مراجعه کنندگان به مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در زمینه تولید و پرورش ماهی در حاشیه رودخانه بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری درخواست حمایت از طرح پرورش ماهی داشت که با پیگیری دادسرای مرکز استان و کمیته مدیریت منابع آب استان چهارمحال و بختیاری آب به میزان ۲۵ لیتر بر ثانیه برای اجرای طرح پرورش ماهی اختصاص داده شد.
وی ادامه داد: مدیرعامل یک شرکت بتون صنعت در جریان برگزاری جلسه ملاقات مردمی خواستار این بودند که اصل مبلغ بدهی این شرکت به صورت یکجا محاسبه و بدون اخذ پیش پرداخت به مدت ۷ سال متوالی در اقساط سه ماهه با وثیقه محل کارخانه که دارای سند ۶ دانگ مفروض است تقسیط شود تا این شرکت از خدمات بانکی بهرهمند شود و در این راستا رئیس دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی با مدیرعامل بانک ملی جمهوری اسلامی ایران مکاتبهای انجام داد تا با این شرکت مساعدت قانونی به عمل آید.
رفاهی اظهار کرد: یک شرکت دیگر درخواست رفع توقیف از حسابهای شرکت و توقف عملیات اجرایی را مطرح کرد و رئیس دبیرخانه ستاد اقتصادی مقاومتی در مکاتبهای که با رئیس کل دادگستری استان تهران داشت بیان کرد، در راستای ماده ۳۱ دستورالعمل امنیت قضائی ضمن رسیدگیهای معمول قضائی و اجرا، طوری اقدام شود که از تعطیلی شرکت یا بیکاری کارگران جلوگیری و زمینه فعالیت آنها، فراهم شود و از ظرفیتهای قانونی از باب مساعدت، نهایت بهرهمندی به عمل آید. در نتیجه این مکاتبه جلسهای با نماینده این شرکت تشکیل شد تا اظهاراتش توسط کارشناسان حقوقی استماع شود سپس با مسئولین قضائی دادگستری کل استان تهران زمان ملاقات تعیین شد و پس از صدور دستورات لازم، نامه به مرجع مربوطه ارسال شده و موضوع همچنان تحت پایش است.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: یک واحد تولیدی صنایع شیر آب در دیدار مردمی به تعطیل شدن کارخانه به دلیل نبود تصفیه خانه فاضلاب در شهرک صنعتی عنبرآباد اعتراض داشت که پس از پیگیریهای انجام شده مقرر شد تا زمان احداث تصفیه خانه مرکزی، این شرکت از ظرفیت یک واحد صنعتی دیگر که اقدام به ساخت تصفیه خانه فاضلاب برای خود و دریافت فاضلاب سایر واحدها کرده به منظور مدیریت فاضلاب خود استفاده کند.
وی افزود: یک شرکت دیگر با مراجعه به مرکز ارتباطات مردمی درخواست رفع توقیف از حساب یارانه نان شرکت را داشت که با پیگیریهای انجام شده و همچنین با هماهنگی دادرس اجرای احکام و نظر به مستندات ارائه شده دستور لازم جهت رفع توقیف از حساب این شرکت که مربوط به واریز یارانه نان بود صادر شد.
رفاهی اظهار کرد: یکی از شرکتهای صنایع فولاد استان چهارمحال و بختیاری در جریان ملاقات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه تقاضای اعطای مهلت حداقل ۶ ماهه برای تعیین تکلیف تسهیلات ارزی از محل تبصره سال ۱۳۸۸ دولت و همچنین تقاضای تخصیص منابع مالی داشت که با پیگیریهای صورت گرفته این موضوع در ستاد استانی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری مطرح و مصوب شد بانک صنعت و معدن مهلت دو ماههای به این شرکت فولاد اعطا کند تا نسبت به جذب سرمایهگذار جدید اقدامات لازم صورت گیرد وگرنه بانک به فوریت اقدامات قانونی برای تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی و صدور اجراییه علیه شرکت را پیگیری کند.
مدیرکل ارتباطات مردمی قوه قضائیه گفت: این موارد تنها بخشی از پیگیریهای مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه در مورد درخواستهای مرتبط با مباحث تولید بوده که دستاوردهایی را به همراه داشته است. در راستای حمایت از تولید و سرمایهگذاری همواره در قوه قضائیه تلاش میکنیم تا موانع حقوقی و قضائی که بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد را شناسایی، پیگیری و رفع کنیم و مانع از تعطیلی واحدهای تولیدی شویم.
