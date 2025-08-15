به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با اربعین حسینی (ع)، موکب سردار شهید باباخانی (ره) با حضور مدیرعامل و مسئول بسیج کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی به همراه جمعی از همکاران کانون و سرهنگ فرهادی رئیس بسیج حقوقدانان تهران بزرگ، در ابتدای خیابان فداییان اسلام تهران مشغول به خدمت‌رسانی به زائرین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) بود.

محمدرضا سلطانی مدیرعامل و مسئول بسیج کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با حضور در این موکب، با تأکید بر اهمیت خدمت‌رسانی به زائرین اربعین، اظهار کرد: تشکیل این موکب با نام سردار شهید باباخانی (ره)، یادآور روحیه ایثار و فداکاری شهداست و کانون دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی با تمام توان در کنار زائرین حسینی (ع) خواهد بود تا خدمات لازم را به آنان ارائه دهد.

سرهنگ فرهادی نیز با تقدیر از این اقدام خداپسندانه، خاطرنشان کرد: بسیج حقوقدانان تهران بزرگ همواره در عرصه‌های جهادی و خدمت‌رسانی پیشگام بوده و این موکب نیز نمادی از پیوند بین نظام قضائی و مردم در مسیر اهداف متعالی انقلاب اسلامی است.

گفتنی است، این موکب که با استقبال زائرین مواجه شد، خدمات مختلفی از جمله پذیرایی، مشاوره‌های حقوقی و قضائی رایگان و اطلاع‌رسانی به زائرین را در اربعین حسینی علیه‌السلام ارائه داد.