به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امور دانشجویان اسامی جدید مؤسسات جذب دانشجوی بین المللی دارای مجوز را اعلام کرد. دانشجویان بینالمللی که قصد تحصیل در ایران را دارند میتوانند از طریق مراجعه مستقیم به دانشگاهها یا از طریق مؤسسات جذب دانشجویان بینالملل مورد تأیید سازمان امور دانشجویان اقدام به پذیرش کنند.
مؤسسات جذب دانشجویان خارجی نقش بسیار مؤثری در معرفی ظرفیتهای آموزش عالی و دانشگاهها در سایر کشورها و افزایش جذب دانشجویان از کشورهای مختلف دارند.
این مؤسسات میتوانند از طریق زیرساختهای الکترونیکی خود و حضور در نمایشگاهها و ارتباطاتی که با واسطهها و مؤسسات اعزام سایر کشورها برقرار میکنند، ظرفیت آموزش عالی و دانشگاههای ما را در سطح بین المللی و نزد نخبگان سایر کشورها معرفی کنند.
در سطح بین المللی بیش از ۷۰ درصد جذب دانشجوی خارجی توسط کلیه دانشگاهها از طریق مؤسسات جذب است، بنابراین مؤسسات جذب یکی از کانالهای بسیار مؤثر در جذب دانشجوی بینالمللی برای تحصیل در دانشگاههای ایران هستند.
موسساتی که سازمان امور دانشجویان تازهترین فهرست آنها را منتشر کرده در اینجا در دسترس مخاطبان قرار دارد.
نظر شما