۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

حمله پهپاد اسرائیلی به یک خودرو در بنت جبیل+فیلم

منابع لبنانی از حمله هوایی جدید رژیم صهیونیستی به یک خودرو در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع لبنانی از حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک خودرو در شهرک عیتانا در بنت جبیل در جنوب لبنان خبر دادند.

این منابع اعلام کردند که در این حمله یک لبنانی زخمی شده است.

گفتنی است که از زمان توافق آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان، ارتش رژیم اشغالگر اسرائیل ده‌ها بار آن را نقض کرده که به شهید و زخمی شدن تعدادی از شهروندان لبنان منجر شده است.

آتش‌بس بین رژیم صهیونیستی و لبنان با میانجیگری بین‌المللی، بامداد روز چهارشنبه هفتم آذر ۱۴۰۳ اجرایی شد.

شیخ نعیم قاسم دبیرکل حزب الله لبنان چندی قبل تصریح کرد که از زمان برقراری آتش بس میان این جنبش و رژیم صهیونیستی، اسرائیل حدود ۳ هزار و ۷۰۰ بار آتش بس را نقض کرده است.

      نیروهای مقاومت باید مقابله به مثل کنند. ترور در مقابل ترور....

