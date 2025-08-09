  1. بین الملل
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۱۱

هشدار نسبت به نقشه تل‌آویو برای شرق لبنان

هشدار نسبت به نقشه تل‌آویو برای شرق لبنان

منابع امنیتی در لبنان نسبت به نقشه رژیم صهیونیستی علیه شرق این کشور هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، منابع امنیتی هشدار دادند که رژیم صهیونیستی که در ۲۰ کیلومتری مرزهای لبنان و سوریه قرار دارد احتمالاً قصد دارد به سمت منطقه بقاع در شرق لبنان حرکت کرده و ایست‌های بازرسی شبیه ایست‌های پنج منطقه اشغالی در جنوب لبنان ایجاد کند.

این منابع اضافه کردند که هدف از این نقشه رژیم صهیونیستی جدا کردن بقاع از دیگر مناطق لبنان به دلیل راهبردی بودن این منطقه برای نیروهای مقاومت به شمار می‌رود.

آنها تصریح کردند که علاوه بر این، رژیم صهیونیستی به دنبال تحریک کردن گروه‌های مسلح سوریه در نزدیک مرزهای مشترک با لبنان است و در عین حال به تجاوزات زمینی خود علیه این کشور ادامه می‌دهد. آمریکا نیز مخالفتی با این سناریو ندارد و از آن حمایت می‌کند.

این در حالی است که دولت لبنان به جای تلاش برای توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه این کشور، به دنبال خلع سلاح کردن مقاومت است.

