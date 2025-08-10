به گزارش خبرگزاری مهر، «طارق متری» معاون نخستوزیر لبنان در مصاحبه با شبکه الجزیره مباشر اعلام کرد: ما با رهبران حزبالله در حال گفتگو هستیم و اختلافاتمان چندان بزرگ نیست. چراکه بر سر حمایت از ارتش لبنان توافق داریم.
وی با اشاره به رفتار رژیم صهیونیستی گفت: ما به اسرائیل اعتماد نداریم و شواهد آن، اقداماتی است که در غزه انجام میدهد. آمریکا ضامن توافق است.
متری تأکید کرد: باید حملات اسرائیل متوقف شود، این رژیم از نقاط اشغالی عقبنشینی کند و اسرا بازگردانده شوند.
معاون نخستوزیر لبنان در اظهاراتی ضد ایرانی مدعی شد: تهران باید از دخالت در امور داخلی لبنان خودداری کند.
متری خاطرنشان کرد: بر سر این مسئله توافق داریم که اختلافات سیاسی نباید به درگیری مسلحانه تبدیل شود. اتهامزنی به ارتش لبنان به عنوان مزدور، زبانی است که از آن عبور کردهایم و گفتوگوهای سیاسی را ادامه میدهیم تا به توافق برسیم.
وی افزود: بیانیه وزارتی که حزبالله نیز با آن موافقت کرده، بر انحصار سلاح در دست دولت تأکید دارد، اما اختلاف ما بر سر نحوه و زمان اجرای آن است. برخورد با سلاح حزبالله با زور یا درگیری نخواهد بود.
متری در پایان گفت: نگرانی برخی از ادامه تجاوزات اسرائیل در صورت خلع سلاح را درک میکنیم.
