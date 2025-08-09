پرداخت ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای نوسازی صنایع

به گزارش خبرگزاری مهر، داود اجاقی، معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی ایدرو، در تشریح مهم‌ترین اقدامات طرح «کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» در سه سال اخیر، از شناسایی و ارزیابی بیش از ۱۸۰۰ واحد صنعتی متقاضی نوسازی خبر داد و گفت: از این تعداد، برای بیش از ۲۰۰ واحد، عارضه‌یابی تخصصی صورت گرفته و ۳۰ واحد موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش ۴,۳۰۰ میلیارد ریال شده‌اند.

معاون نوسازی و اجرای طرح‌های صنعتی ایدرو اعلام کرد: همچنین بیش از ۱۲۰ واحد صنعتی برای دریافت تسهیلات سرمایه‌ای و سرمایه در گردش به ارزش بالغ بر هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند.

اجاقی با بیان اینکه ایدرو در سه سال گذشته، گام‌های بلندی در راستای ارتقای فناوری و افزایش تاب‌آوری واحدهای تولیدی کشور برداشته است، تأکید کرد که این اقدامات، به وضوح اثربخشی طرح کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع را در بازسازی ظرفیت‌های صنعتی، حفظ و ایجاد اشتغال و توسعه پایدار تولید در سطح ملی نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام ایدرو، طرح «کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع» به عنوان یکی از سیاست‌های راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در حمایت از صنایع نیازمند نوسازی است که با موافقت‌نامه رسمی سازمان برنامه و بودجه کشور و با برخورداری از ردیف بودجه مصوب، به مرحله اجرا درآمده است.