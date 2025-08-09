  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۲۸

روایتگری رسانه‌ها در موفقیت کشور نقشی هم‌سنگ با ابزارهای دفاعی دارد

قروه- نماینده مردم قروه درمجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت خبرنگاری در عصر هوش مصنوعی، گفت: روایت‌گری صادقانه رسانه‌ها می‌تواند در موفقیت یک کشور نقشی هم‌سنگ با ابزارهای دفاعی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخی‌زاده بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران این شهرستان، با اشاره به تهدیدهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی برای برخی مشاغل، اظهار داشت: به اعتقاد من و بسیاری از کارشناسان، حرفه خبرنگاری نه تنها در این عرصه تهدید نمی‌شود، بلکه اهمیت و پیچیدگی آن بیش از گذشته نمایان خواهد شد.

وی با بیان اینکه فضای مجازی هم نتوانسته جایگاه اصحاب رسانه را تضعیف کند، افزود: روایت‌گری آزاد، درست و همراه با صداقت، به‌ویژه در رخدادهای مهم همچون جنگ اخیر، نشان داد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی می‌تواند از مسیر رسانه‌ها تقویت شود.

شیخی‌زاده تصریح کرد: در برخی مقاطع شاهد روایت‌گری غلط بوده‌ایم که جامعه را تا مرز بحران برده است، اما تجربه‌های اخیر ثابت کرد که رسانه می‌تواند همبستگی و اتحاد ملی را افزایش دهد.

نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تعامل مثبت خود با اصحاب رسانه طی سال‌های فعالیتش، گفت: تأثیر روایت‌گری رسانه‌ها در دفاع از کشور کمتر از شلیک موشک‌ها نبود و این اهمیت باید از سوی سیاست‌گذاران جدی گرفته شود.

