به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیخیزاده بعدازظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران این شهرستان، با اشاره به تهدیدهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی برای برخی مشاغل، اظهار داشت: به اعتقاد من و بسیاری از کارشناسان، حرفه خبرنگاری نه تنها در این عرصه تهدید نمیشود، بلکه اهمیت و پیچیدگی آن بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
وی با بیان اینکه فضای مجازی هم نتوانسته جایگاه اصحاب رسانه را تضعیف کند، افزود: روایتگری آزاد، درست و همراه با صداقت، بهویژه در رخدادهای مهم همچون جنگ اخیر، نشان داد که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی یک نظام سیاسی میتواند از مسیر رسانهها تقویت شود.
شیخیزاده تصریح کرد: در برخی مقاطع شاهد روایتگری غلط بودهایم که جامعه را تا مرز بحران برده است، اما تجربههای اخیر ثابت کرد که رسانه میتواند همبستگی و اتحاد ملی را افزایش دهد.
نماینده مردم قروه در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر تعامل مثبت خود با اصحاب رسانه طی سالهای فعالیتش، گفت: تأثیر روایتگری رسانهها در دفاع از کشور کمتر از شلیک موشکها نبود و این اهمیت باید از سوی سیاستگذاران جدی گرفته شود.
