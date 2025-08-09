سهم دماوند از مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری ۱۰۷ میلیارد تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین نیروبخش، ظهر شنبه، در دیدار با حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی، با اشاره به لزوم شفافیت، عدالت مالیاتی و فرهنگ‌سازی در این حوزه، از تخصیص ۷۹ میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری دماوند در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

نیروبخش در این دیدار، با اشاره به رشد منابع مالیاتی تخصیص‌یافته به شهرستان دماوند، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۲، سهم دماوند از مالیات بر ارزش افزوده ۲۳۰ میلیارد تومان بود که ۱۷۱ میلیارد تومان آن به شهرداری این شهرستان اختصاص یافت.

وی افزود: این سهم در سال ۱۴۰۳ به ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد که از این میزان، ۲۲۲ میلیارد تومان به شهرداری دماوند تخصیص داده شد. همچنین در سه‌ماهه نخست سال جاری (۱۴۰۴)، سهم این شهرستان ۱۰۷ میلیارد تومان بوده که ۷۹ میلیارد آن به شهرداری پرداخت شده است.

نیروبخش با بیان اینکه منابع مالیاتی در بخش‌های مختلفی از جمله عشایر، روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری، حوزه بهداشت، ورزش و جوانان توزیع می‌شود، گفت: سازمان امور مالیاتی تلاش کرده با رویکرد عدالت‌محور، منابع را به صورت هدفمند و مؤثر تخصیص دهد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران همچنین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۳ مبنی بر جرم‌انگاری فرار مالیاتی، اظهار داشت: نگاه مردم نسبت به پرداخت مالیات تغییر کرده و امروز بسیاری از اصناف به نقش مالیات در توسعه کشور واقف شده‌اند.

وی درباره اقدامات سازمان در زمینه شفاف‌سازی فرایندها گفت: بر اساس تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و با استناد به تراکنش‌ها و کارکرد حساب‌های تجاری، میزان مالیات اصناف تعیین می‌شود و سامانه‌ای شدن روندها موجب کاهش نارضایتی‌ها شده است.

نیروبخش در پایان از کاهش محسوس مراجعات حضوری و شکایات مردمی در شش ماه اخیر خبر داد و افزود: موضوعاتی از جمله مالیات بر کارت‌خوان‌ها، معافیت خیریه‌ها و صندوق‌های عام‌المنفعه نیز در دستور بررسی قرار دارد.

در ادامه این نشست، دماوندی با اشاره به اهمیت اجرای قانون در نظام اسلامی، اظهار داشت: عمل به قانون در نظام جمهوری اسلامی واجب شرعی است و پرداخت مالیات یکی از تکالیف شرعی و اجتماعی مردم به شمار می‌رود.

وی افزود: بر اساس بیانات امامین انقلاب، پرداخت مالیات نشانه تعهد به نظام اسلامی است و حتی توصیه شده پس از پرداخت مالیات، خمس نیز ادا شود.

امام جمعه دماوند با تأکید بر نقش اطلاع‌رسانی دقیق در زمینه نحوه هزینه‌کرد منابع مالیاتی گفت: شفافیت در اعلام سهم شهرستان از منابع ارزش افزوده، اعتماد عمومی را تقویت می‌کند و موجب مشارکت گسترده‌تر مردم خواهد شد. وی از آمادگی خود برای تبیین اهمیت پرداخت مالیات در خطبه‌های نماز جمعه خبر داد.