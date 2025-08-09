به گزارش خبرنگار مهر، قاسمعلی برزمینی عصر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاریهای مهر، فارس و تسنیم ضمن تبریک این روز به خبرنگاران، از زحمات و همراهیهای مستمر اصحاب رسانه استان قدردانی کرد و آنها را جزئی جداییناپذیر از جامعه ورزش دانست.
وی با اشاره به دستاوردهای ورزشی استان در یک دهه اخیر، گفت: اگر همراهی، نقد منصفانه و حمایت رسانهها نبود، موفقیتهای ورزشکاران گلستانی در مسابقات آسیایی و جهانی حاصل نمیشد.
برزمینی از کسب چند مدال طلای آسیایی توسط ورزشکاران استان در ماه گذشته خبر داد و افزود: قهرمانانی چون مهدی الفتی در رشته ژیمناستیک، زهرا فلاح در تکواندو و احسان گوهر در رشته وشو مدال طلا به دست آوردند.
مدیرکل ورزش و جوانان گلستان همچنین به موفقیتهای تیمهای ورزشی استانی اشاره کرد و گفت: بسکتبال استان قهرمان لیگ برتر شد و به مسابقات باشگاههای آسیا راه یافت، تیم فوتبال آسمان لیگ سه را فتح کرد و تیم فوتسال بهشتی نیز به لیگ برتر کشور صعود کرد.
وی درباره زیرساختهای ورزشی استان و برگزاری مسابقات مختلف گفت: در چند ماه اخیر، میزبان مسابقات قهرمانی کشور بودیم و تیمهای ملی نیز از ظرفیتهای ورزشی استان بهرهمند شدهاند.
برزمینی از حمایت استاندار گلستان در زمینه اسپانسری تیمهای لیگ برتری نیز تشکر کرد.
وی با تاکید بر ادامه همکاری با رسانهها برای رفع ضعفها و تقویت ورزش استان، از اصحاب رسانه خواست تا همچنان نقش نظارتی و حمایتی خود را حفظ کنند و گفت: مسئولیت ما در خدمت به جوانان و ورزشکاران امانتی است که با کمک اصحاب رسانه به بهترین شکل انجام خواهد شد.
نظر شما