۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مرزهای شلمچه و چذابه راه‌اندازی شد

چذابه - رئیس کل دادگستری خوزستان از راه‌اندازی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رایگان در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه خبر داد تا زائران اربعین حسینی به خدمات قضایی دسترسی آسان‌تری داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات رایگان به زائران کنگره عظیم اربعین حسینی و تسهیل تردد آنان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهادی رایگان از امروز در مرزهای شلمچه و چذابه مستقر شده‌اند.

وی افزود: این اقدام با برنامه‌ریزی معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان و در کنار فعالیت شعب کشیک دادسرا، شورای حل اختلاف، سازمان قضائی نیروهای مسلح و پزشکی قانونی انجام شده است تا زائران بتوانند به‌راحتی از خدمات قضائی مورد نیاز بهره‌مند شوند.

دهقانی تأکید کرد که این دفاتر به‌منظور تسریع در ارائه خدمات و حمایت از زائران اربعین حسینی به‌صورت رایگان فعالیت می‌کنند.

