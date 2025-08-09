به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات رایگان به زائران کنگره عظیم اربعین حسینی و تسهیل تردد آنان، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی جهادی رایگان از امروز در مرزهای شلمچه و چذابه مستقر شده‌اند.

وی افزود: این اقدام با برنامه‌ریزی معاونت فناوری اطلاعات دادگستری استان و در کنار فعالیت شعب کشیک دادسرا، شورای حل اختلاف، سازمان قضائی نیروهای مسلح و پزشکی قانونی انجام شده است تا زائران بتوانند به‌راحتی از خدمات قضائی مورد نیاز بهره‌مند شوند.

دهقانی تأکید کرد که این دفاتر به‌منظور تسریع در ارائه خدمات و حمایت از زائران اربعین حسینی به‌صورت رایگان فعالیت می‌کنند.