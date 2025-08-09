اجرای طرح جامع ترافیکی «پایه محور» در کرمانشاه

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع ترافیکی گرافیکی «پایه محور» در جادههای استان اظهار داشت: این طرح برای نخستینبار در استان و با هدف ایجاد خدماترسانی بیشتر به رانندگان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیشبینی و عملیاتی شده است.
وی افزود: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح، ایستگاههای خوابزدایی در ۱۰ نقطه از محورهای مواصلاتی استان و در مکانهایی که احتمال بروز حوادث بالاتر است، راهاندازی شده است.
سرهنگ جعفری با بیان اینکه این ایستگاهها نقش مهمی در ارتقای ایمنی سفر دارند، ادامه داد: در این مراکز، خدمات متنوعی از جمله توزیع جیرههای غذایی و پکهای بستهبندی شامل قهوه برای رفع خوابآلودگی، فراهمسازی بستر آرامش روحی و روانی و امنیت فکری رانندگان پیشبینی و ارائه میشود تا از بروز خوابآلودگی در مسیر جلوگیری شده و احتمال واژگونی و حوادث کاهش یابد.
رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با تأکید بر اثرگذاری مثبت این طرح، گفت: خوشبختانه نتایج اجرای آن تاکنون مطلوب بوده و به کاهش ۳۵ درصدی تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است.
وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای همه هموطنان، خاطرنشان کرد: پلیس راه استان کرمانشاه تمام توان خود را برای تأمین ایمنی مسیرها و خدمت به زائران اربعین حسینی به کار گرفته است.
