اجرای طرح جامع ترافیکی «پایه محور» در کرمانشاه

کرمانشاه- رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از اجرای طرح جامع ترافیکی گرافیکی «پایه محور» برای نخستین‌بار در استان با هدف خدمات‌رسانی گسترده به رانندگان و زائران اربعین خبر داد.

سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای طرح جامع ترافیکی گرافیکی «پایه محور» در جاده‌های استان اظهار داشت: این طرح برای نخستین‌بار در استان و با هدف ایجاد خدمات‌رسانی بیشتر به رانندگان و زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پیش‌بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح، ایستگاه‌های خواب‌زدایی در ۱۰ نقطه از محورهای مواصلاتی استان و در مکان‌هایی که احتمال بروز حوادث بالاتر است، راه‌اندازی شده است.

سرهنگ جعفری با بیان اینکه این ایستگاه‌ها نقش مهمی در ارتقای ایمنی سفر دارند، ادامه داد: در این مراکز، خدمات متنوعی از جمله توزیع جیره‌های غذایی و پک‌های بسته‌بندی شامل قهوه برای رفع خواب‌آلودگی، فراهم‌سازی بستر آرامش روحی و روانی و امنیت فکری رانندگان پیش‌بینی و ارائه می‌شود تا از بروز خواب‌آلودگی در مسیر جلوگیری شده و احتمال واژگونی و حوادث کاهش یابد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با تأکید بر اثرگذاری مثبت این طرح، گفت: خوشبختانه نتایج اجرای آن تاکنون مطلوب بوده و به کاهش ۳۵ درصدی تصادفات فوتی، جرحی و خسارتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته منجر شده است.

وی در پایان ضمن آرزوی سلامتی برای همه هموطنان، خاطرنشان کرد: پلیس راه استان کرمانشاه تمام توان خود را برای تأمین ایمنی مسیرها و خدمت به زائران اربعین حسینی به کار گرفته است.

